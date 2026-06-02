Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Ultim'ora | Trani, il riconteggio delle preferenze dell'Ufficio Elettorale ridisegna gli scenari: ecco come potrebbe cambiare il Consiglio comunale

Aggiornate le graduatorie dei candidati e gli scenari del futuro Consiglio comunale in vista del decisivo ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Trani - martedì 2 giugno 2026 9.10
A pochi giorni dal ballottaggio che il 7 e 8 giugno chiamerà nuovamente alle urne i cittadini di Trani per scegliere il prossimo sindaco tra Angelo Guarriello e Marco Galiano, il riconteggio delle preferenze effettuato dall'Ufficio Elettorale introduce nuovi elementi nella lettura degli equilibri politici che emergeranno dal voto.La verifica si è resa necessaria dopo alcune anomalie riscontrate nella trascrizione dei dati, in particolare all'interno della lista di Fratelli d'Italia. Per garantire la piena corrispondenza tra i verbali delle sezioni e i dati ufficiali, gli addetti ai lavori hanno proceduto a un controllo puntuale delle preferenze espresse dagli elettori, correggendo alcune difformità emerse nel caricamento informatico.

Le nuove risultanze non modificano l'esito del primo turno né l'accesso al ballottaggio, ma incidono sulle graduatorie interne ai partiti e, di conseguenza, sulle possibili composizioni del futuro Consiglio comunale. Si tratta naturalmente di proiezioni basate sui dati attualmente disponibili, suscettibili di ulteriori variazioni in caso di ricorsi o verifiche successive. Di seguito vengono quindi riproposti i due possibili scenari che si delineerebbero in base all'esito del ballottaggio, con l'indicazione aggiornata degli eletti e dei primi dei non eletti per ciascuna lista.

Scenario A: vittoria di Angelo Guarriello | In caso di affermazione del candidato sostenuto dal centrodestra, la maggioranza consiliare sarebbe composta principalmente dalle liste Fratelli d'Italia, Forza Italia-PPE, Angelo Guarriello Sindaco e Trani Libera, che beneficerebbero del premio di maggioranza previsto dalla normativa elettorale. Sul fronte dell'opposizione troverebbero spazio le liste del centrosinistra e dell'area civica riconducibile a Giacomo Marinaro, con una rappresentanza distribuita tra Partito Democratico, Italia Viva, Popolari, PER, Alleanza Verdi e Sinistra, Giacomino Sindaco, Prossimamente e Marinaro Sindaco. ​
  • La maggioranza
  1. Fratelli d'Italia, 8 seggi: Roberto Gargiuolo (549), Ornella Gelso (538), Emanuele Cozzoli (477), Raimondo Lima (472), Rosanna Simone (316), Luca Cavalieri (303), Giuseppe De Simone (301), Antonietta Mescia (245). Primo dei non eletti: Stefano Di Modugno (222).
  2. Forza Italia-Ppe, 5 seggi: Pasquale De Toma (817), Cristoforo Todisco (727), Anna Figliolia (615), Valentina Vania (569), Fabrizio Sotero (237). Primo dei non eletti: Claudia Mangione (42).
  3. Angelo Guarriello sindaco, 5 seggi: Raffaella Merra (516), Maria Grazia Cinquepalmi (425), Pasquale Mininni Jannuzzi (284), Francesco di Savino (189), Michele Ferro (173). Primo dei non eletti: Elena Milella (65).
  4. Trani Libera, 2 seggi: Michele Centrone (293), Francesco Altamura (159). Primo dei non eletti: Michele D'Amore (136).
  • L'opposizione
  1. Partito Democratico, 3 seggi: Fabrizio Ferrante (922), Nico di Pinto (409), Federica Cuna (394). Primo dei non eletti: Amalia Palma (278).
  2. Italia Viva, 1 seggio: Tommaso Laurora (1248). Primo dei non eletti: Sabrina Di Cugno (422).
  3. Popolari, 1 seggio: Donata Di Meo (734). Primo dei non eletti: Francesca Lestingi (364).
  4. Per, 1 seggio: Gianni di Leo (647). Primo dei non eletti: Antonio Befano (355).
  5. Avs, 1 seggio: Francesca Zitoli (429). Primo dei non eletti: Vincenzo Topputo (348).
  6. Giacomino sindaco, 1 seggio: Antonio Loconte (637). Primo dei non eletti: Patrizia Cormio (420).
  7. Prossimamente, 1 seggio: Rosa Uva (356). Primo dei non eletti: Biagio Zanni (252).
  8. Marinaro sindaco, 1 seggio: Carletto Ruggero (496). Primo dei non eletti: Fabio Di Gravina (361).
Scenario B: vittoria di Marco Galiano | In caso vincesse il ballottaggio, il premio di maggioranza andrebbe alle liste della coalizione progressista composta da Partito Democratico, Italia Viva, Popolari, PER e Alleanza Verdi e Sinistra, determinando una presenza più ampia dei consiglieri espressione del centrosinistra. All'opposizione siederebbero invece i rappresentanti del centrodestra — Fratelli d'Italia, Forza Italia-PPE, Angelo Guarriello Sindaco e Trani Libera — insieme ai consiglieri eletti nelle liste civiche collegate a Giacomo Marinaro.
  • La maggioranza
  1. Partito Democratico, 7 seggi: Fabrizio Ferrante (922), Nico di Pinto (409), Federica Cuna (394), Amalia Palma (278), Ines Fabbretti (269), Nicola Ventura (253), Daniele Santoro (243). Primo dei non eletti: Domenico Cognetti (235).
  2. Italia Viva, 4 seggi: Tommaso Laurora (1248), Sabrina Di Cugno (422), Felice Corraro (401), Mariangela Scialandrone (347). Primo dei non eletti: Giovanna Pizzichillo (205).
  3. Popolari, 4 seggi: Donata Di Meo (734), Francesca Lestingi (364), Domenico Briguglio (229), Francesco Chicco Corallo (172). Primo dei non eletti: Francesco Giusto (113).
  4. Per, 3 seggi: Gianni di Leo (647), Antonio Befano (355), Irene Cornacchia (210). Primo dei non eletti: Michele Di Gregorio (188).
  5. Avs, 2 seggi: Francesca Zitoli (429), Vincenzo Topputo (348). Primo dei non eletti: Vincenzo Ferreri (302).
  • L'opposizione
  1. Fratelli d'Italia, 3 seggi: Roberto Gargiuolo (549), Ornella Gelso (538), Emanuele Cozzoli (477). Primo dei non eletti: Raimondo Lima (472)
  2. Forza Italia-Ppe, 1 seggio: Pasquale De Toma (817). Primo dei non eletti: Cristoforo Todisco (727)
  3. Angelo Guarriello sindaco, 1 seggio: Raffaella Merra (516). Primo dei non eletti: Maria Grazia Cinquepalmi (425)
  4. Trani Libera, 1 seggio: Michele Centrone (293). Primo dei non eletti: Francesco Altamura (159)
  5. Giacomino sindaco, 2 seggi: Antonio Loconte (637), Patrizia Cormio (420). Primo dei non eletti: Antonio Angiolillo (117).
  6. Prossimamente, 1 seggio: Rosa Uva (356). Primo dei non eletti: Biagio Zanni (252).
  7. Marinaro sindaco, 1 seggio: Carletto Ruggero (496). Primo dei non eletti: Fabio Di Gravina (361).
Il ballottaggio non servirà soltanto a scegliere il prossimo sindaco di Trani, ma sarà determinante anche per definire la futura geografia politica del Consiglio comunale. In numerose liste, infatti, il distacco tra gli ultimi candidati potenzialmente eletti e i primi esclusi si misura in poche preferenze, rendendo ancora più rilevante il lavoro di verifica e aggiornamento svolto dall'Ufficio Elettorale. Saranno dunque le urne del 7 e 8 giugno a stabilire in via definitiva non solo chi governerà la città, ma anche quali forze politiche e quali consiglieri siederanno a Palazzo Palmieri nei prossimi cinque anni.
Elezioni Amministrative 2026
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