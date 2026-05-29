Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato"

Speravo di farcela anche questa volta, pur avendo la sensazione che questa tornata elettorale sarebbe stata più combattuta del solito. Ma non avrei mai immaginato un risultato come quello raggiunto. Essere risultato il consigliere più votato di Forza Italia e dell'intera coalizione di centrodestra a Trani e avere già la certezza di un posto in Consiglio comunale, anche in caso di vittoria del centrosinistra, è per me motivo di enorme gioia, ma soprattutto di ancora maggiore responsabilità verso la comunità a cui appartengo.Non è semplice trovare le parole giuste per ringraziare tutti. La mia famiglia innanzitutto, che in queste settimane mi ha supportato e sopportato con pazienza e amore; gli amici di sempre, con cui da oltre 40 anni condivido momenti di leggerezza e che hanno fatto squadra con me anche in questa occasione e i tanti nuovi amici che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni; i tanti giovani che hanno creduto nell'onestà, nella buona volontà e nella possibilità di costruire qualcosa di importante, anche a piccoli passi; e al Segretario cittadino di Forza Italia, rag. Sergio d'Addato, che ha in modo sapiente determinato la composizione della lista di Forza Italia e condotto attentamente tutte le procedure per la presentazione della stessa.Un grazie speciale va anche a chi, pur lontano dalla mia appartenenza politica, ha scelto di dare fiducia alla mia persona e al progetto portato avanti dalla nostra coalizione e dal candidato sindaco Angelo Guarriello. E, naturalmente, grazie, dal profondo del cuore, alle 817 persone che hanno barrato il simbolo e scritto il mio nome su quella scheda elettorale. Per me oggi non comincia una nuova fase. Si tratta semplicemente di continuare, senza soluzione di continuità, un percorso che porto avanti da 27 anni: fare politica mettendo al primo posto il bene della comunità, prima di ogni interesse personale o ambizione.Da ieri siamo entrati nel clima del ballottaggio. Continuerò a sostenere con convinzione il progetto della coalizione di centrodestra e la candidatura di Angelo Guarriello, in cui ripongo piena fiducia, perché credo nella necessità di dare a Trani un cambio di rotta concreto e coraggioso. Ovviamente auspico che, in caso di vittoria, possano entrare in Consiglio comunale anche altri consiglieri della nostra coalizione che hanno ottenuto un grande riscontro elettorale. In particolare Anna Figliolia, una persona alla quale ho scelto di affiancare il mio nome in questa campagna elettorale, per ragioni di stima, fiducia profonda e sincera amicizia.Trani ha bisogno di più luce, come sta ripetendo Angelo Guarriello: nella cura del verde pubblico, nell'illuminazione, nella sicurezza, nello sviluppo dell'economia legata al turismo, della cultura, delle possibilità per i giovani di avvicinarsi allo sport e in tanti altri aspetti della vita quotidiana che i cittadini vivono ogni giorno. Allo stesso tempo, desidero esprimere stima personale nei confronti di Marco Galiano, in una competizione che mi auguro continui a svolgersi nel rispetto reciproco e nell'interesse esclusivo della nostra città. Dal canto mio, posso concludere soltanto con quella frase che mi ha accompagnato in questi due mesi e nella quale, evidentemente, avete creduto: