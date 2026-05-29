Anai Trani
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Associazioni ed Ordini Professionali

Rinnovati gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale degli Avvocati sezione Trani

Vicepresidente il tranese Fabrizio Sotero

Trani - venerdì 29 maggio 2026 10.15
Si è tenuta, presso la Sala Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Trani, l'Assemblea degli iscritti dell'Associazione Nazionale Avvocati Italiani, sezione di Trani nata da un'intuizione della fondatrice, nonché Presidente Onorario Avv. Tiziana Belsito, molfettese, autentica ispiratrice della sua attività, fucina di idee e progetti volti alla promozione dell'associazionismo forense.

L'assise, dopo ampia discussione, ribadendo convintamente il proprio ruolo a difesa dell'identità, dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Avvocatura, nonché di lotta serrata contro ogni visione mercatista della professione forense e contro le ingerenze dei poteri forti, ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti, di seguito descritti:
Avv. Alessandra Inchingolo – Presidente (Andria) – nuovo incarico;
Avv. Fabrizio Sotero – Vicepresidente (Trani) – nuovo incarico:
Avv. Donatella Fracchiolla – Tesoriera (Andria) – nuovo incarico;
Avv. Angela Monterisi – Segretaria (Barletta) – confermata.

L'Assemblea ha, inoltre, confermato gli incarichi del comitato scientifico, l'Avv. Olga Mascolo – Presidente, Avv. Valentina Gesmundo - componente, Avv. Dario Galantino - componente, Avv. Nicola Zecchillo – componente.

L'Avv. Alessandra Inchingolo nel ringraziare tutti per la fiducia a lei accordata, ha voluto "sottolineare lo spirito di squadra tra tutti i colleghi di ANAI Sez. Trani, in questi anni cresciuta in termini di attività e di iscrizioni, annunciando forte impegno associativo, anzitutto con la stesura di un calendario d'iniziative di approfondimento dei temi giuridici più disparati, cercando il massimo coinvolgimento dei colleghi".

La stessa, infine, ringraziando sentitamente l'Avv. Elisabetta Mastrototaro (Bisceglie), presidente uscente, per l'attività svolta, ha proposto la stessa quale Presidente Onorario, ottenendo la condivisione di tutti i presenti.

L'Associazione nell'augurare buon lavoro a tutti i nuovi quadri dirigenti invita tutti i colleghi a visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/anaiseztrani per rimanere aggiornati sulle attività.
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