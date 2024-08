Richiesta di rinvio a giudizio per Barbara Mastrapasqua, il difensore: «Estranea ai fatti che le vengono contestati»

Per l'avvocato sono ancora tanti i dubbi in merito alla singole posizioni degli indagati da chiarire in sede di giudizio

«Nell'interesse della signora Barbara Mastrapasqua, da me assistita nel noto procedimento che la riguarda, mi preme segnalare che la richiesta di archiviazione nei confronti di uno dei coindagati ha chiarito solo gli aspetti relativi alla posizione di quest'ultimo»: è quanto afferma il legale di Barbara Mastrapasqua (compagna di Salvatore Delnegro),, dopo la richiesta di riinvio a giudizio della sua assistita insieme ai fratelli Domenico e Salvatore nel processo che li vede indagati; richiesta di archiviazione è stata invece avanzata per uno dei tre figli, Benito Delnegro.«Il fatto che, nel comunicato pubblicato da Codesta spett.le Testata, venga esaltato "il chiarimento di tutti gli aspetti della vicenda" è solo frutto della comprensibile soddisfazione del destinatario di quella richiesta - precisa l'avvocato Florio - ma non chiarisce affatto tutti i dubbi che permangono in relazione alle singole posizioni di questa incresciosa vicenda. Dubbi che verranno risolti sicuramente in sede di giudizio, a seguito della cognitio plena da parte del Giudicante che potrà accertare l'estraneità della mia Assistita ai fatti che le vengono contestati».