Un anno senza Marilena Brudaglio, Atletica Tommaso Assi: «Fonte di ispirazione»

Un anno fa, la comunità podistica ha subito una dolorosa e tragica perdita che ha segnato profondamente tutti coloro che l'avevano conosciuta. Marilena Brudaglio, runner appassionata e madre amorevole, è scomparsa prematuramente, lasciando un vuoto che ancora oggi risuona nei cuori di amici, familiari e compagni di squadra. Così la ricorda oggi l'Atletica Tommaso Assi: «Un anno fa, la comunità podistica ha perso una delle sue stelle più luminose, Marilena Brudaglio. Una runner appassionata, una madre amorevole e un esempio di determinazione, Marilena ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua tragica scomparsa mentre inseguiva la sua passione per la corsa ha scosso profondamente tutti coloro che la ammiravano. Oggi, nel primo anniversario della sua morte, il suo ricordo continua a vivere nei cuori di amici, familiari e compagni di squadra. Il suo spirito instancabile e la sua dedizione allo sport rimarranno per sempre fonte di ispirazione».