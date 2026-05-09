Ammnistrative 2026 | Coalizione di Centrodestra: "Costa Sud, non si baratta la sicurezza dei cittadini con una medaglia elettorale”

La prima: gli interventi eseguiti potrebbero non essere stati sufficienti a neutralizzare il rischio. La seconda: l'amministrazione potrebbe non aver completato con tempestività e trasparenza tutti i necessari passaggi di verifica, certificazione e aggiornamento.

Una classe dirigente seria inaugura ciò che è sicuro, certificato e pienamente fruibile.

Non usa opere ancora circondate da interrogativi come trofei da esibire a ridosso del voto.

Nessun taglio di nastro varrà più della sicurezza di una famiglia.

Nessuna inaugurazione varrà più dell'incolumità di un bambino.

Nessuna esigenza elettorale giustificherà decisioni affrettate o opache.

La coalizione di centrodestra di Trani esprimeper l'annunciata iniziativa pubblica nell'area di Costa Sud, trasformata, a poche ore dall'appuntamento elettorale, nell'ennesimo palcoscenico di propaganda da parte dell'amministrazione uscente: "Non accetteremo mai che il consenso si ottenga mettendo anche solo potenzialmente a rischio l'incolumità pubblica. Trani merita serietà, trasparenza e rispetto"Ci troviamo di fronte a una domanda semplice, che ogni cittadino tranese ha il diritto di porsi:La questione è troppo seria per essere coperta da tagli di nastro, sorrisi di circostanza e fotografie da campagna elettorale. Perché qui non si discute della volontà, che tutti condividiamo, di valorizzare il nostro litorale o restituire spazi alla città. Anche se continuiamo ad obiettare sulle modalità scelte per questo traguardo. Qui, invece, si discute di un principio non negoziabile:Se le opere di consolidamento realizzate fossero pienamente efficaci, completamente validate e definitivamente concluse sotto ogni profilo tecnico e amministrativo, sarebbe naturale attendersi un aggiornamento della classificazione dell'area.Ma questo, allo stato, non risulta. Ed è proprio questo elemento a generare interrogativi inquietanti. Le ipotesi sono entrambe gravi:In entrambi i casi, ciò che appare incomprensibile è la fretta di trasformare quella zona in una passerella elettorale.Noi diciamo con forza di no.Perché il metro che distingue chi governa con responsabilità da chi governa inseguendo consenso è esattamente questo.La prossima amministrazione comunale che immaginiamo per Trani avrà un principio chiaro e invalicabile:I cittadini devono sapere che esiste un modo diverso di amministrare. Un modo in cui la trasparenza non sia una parola da manifesto. Un modo in cui le opere pubbliche non diventino strumenti di propaganda personale. Un modo in cui, prima di chiamare la città a festeggiare, si abbia il dovere morale e istituzionale di dire con assoluta chiarezza che ogni condizione di sicurezza è stata verificata. La coalizione di centrodestra continuerà a vigilare con determinazione. Perché