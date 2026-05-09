Enti locali
Avviso pubblico misura “sostegno al caregiver familiare 2024”
Domande entro e non oltre lunedì 8 giugno 2026 (ore 12)
Trani - sabato 9 maggio 2026
E' pubblicato avviso pubblico i cui destinatari sono i caregiver familiari, così come definiti dalla Legge 205 del 30 dicembre 2017. Il contributo economico, una tantum, previsto dalla misura, finanziato a valere sul Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità, è finalizzato a promuovere, valorizzare e tutelare la figura del caregiver familiare, come disposto dalla Legge regionale 3 del 27 febbraio 2020 ed al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di assistenza e cura prestata in forma non professionale dal caregiver familiare.
Al caregiver familiare è riconosciuto un contributo economico, una tantum, pari a € 500, erogato in un'unica soluzione per l'attività di assistenza globale e continua assicurata al proprio assistito.
Gli interessati possono presentare apposita istanza entro e non oltre lunedì 8 giugno 2026 (ore 12).
Al caregiver familiare è riconosciuto un contributo economico, una tantum, pari a € 500, erogato in un'unica soluzione per l'attività di assistenza globale e continua assicurata al proprio assistito.
Gli interessati possono presentare apposita istanza entro e non oltre lunedì 8 giugno 2026 (ore 12).
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