Palestra
Palestra
Enti locali

Palestre scolastiche comunali: aperte le richieste per la stagione 2026/27

Domande entro il 31 agosto: modalità di invio e requisiti per accedere agli impianti sportivi del Comune di Trani

Trani - lunedì 4 maggio 2026 9.49
Si rende noto che, ai sensi dell'art.5 del regolamento per affidamento e utilizzo palestre scolastiche di proprietà del comune di Trani (approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 31/03/2016 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2023), i soggetti interessati all'uso degli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale per la stagione 2026/27 devono presentare istanza, servendosi del modulo appositamente predisposto ed ivi allegato, entro il 31 agosto 2026.
L'istanza debitamente compilata può essere inoltrata:
- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo di Città;
- mediante PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
- mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Trani - Ufficio Sport – via Ten.Morrico, 2 – 76125 TRANI
Si ricorda che le istanze potranno essere inoltrate se in regola con il pagamento di canoni e tributi e se non si hanno pendenze con l'Ente Comune di Trani BT. Le istanze pervenute fuori termini, come previsto dal medesimo articolo 5, saranno esaminate esclusivamente nel caso di reale disponibilità delle palestre
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Presidenti di seggio supplenti, il Comune di Trani apre l’elenco per le Amministrative 2026 Presidenti di seggio supplenti, il Comune di Trani apre l’elenco per le Amministrative 2026 Candidature entro il 10 maggio riservate agli iscritti all’albo
Ufficio di stato civile chiuso giovedì 30 aprile Ufficio di stato civile chiuso giovedì 30 aprile Ad eccezione dell'ufficio per le dichiarazioni di nascita e di morte
Servizio civile al Comune di Trani, pubblicato il calendario dei colloqui Servizio civile al Comune di Trani, pubblicato il calendario dei colloqui Il 28 maggio nel Castello Svevo di Bari
La “Pasquetta di sangue” del 1943, Trani non dimentica Eventi e cultura La “Pasquetta di sangue” del 1943, Trani non dimentica In Piazza Teatro la commemorazione delle 35 vittime dei bombardamenti nel racconto della signora Sonatore
Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo” Attualità Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo” Campagna di sensibilizzazione nelle scuole dell'Ambito Trani-Bisceglie per promuovere un uso consapevole delle tecnologie
Francesca Corraro nominata Ambasciatrice di Pace: la cultura come difesa contro il femminicidio Eventi e cultura Francesca Corraro nominata Ambasciatrice di Pace: la cultura come difesa contro il femminicidio Dalla Puglia al cuore delle istituzioni: l'impegno dell'editrice tranese per l’emancipazione femminile e il dialogo nel Mediterraneo
Trani celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonie il 25 aprile Vita di città Trani celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonie il 25 aprile Momenti solenni tra memoria e partecipazione civile per onorare i Caduti e i valori della libertà
Trani, al via il percorso partecipato per il welfare. Ferrante: "Obiettivo intercettare i bisogni" Politica Trani, al via il percorso partecipato per il welfare. Ferrante: "Obiettivo intercettare i bisogni" Un confronto aperto su disabilità, inclusione e bisogni sociali per costruire il Piano di Zona 2026-2028
10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere
4 maggio 2026 10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere
Viaggio al Cern, gli studenti del Comprensivo di Trani incontrano la scienziata Lucia Silvestris
4 maggio 2026 Viaggio al Cern, gli studenti del Comprensivo di Trani incontrano la scienziata Lucia Silvestris
Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni
4 maggio 2026 Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni
Lavinia Group Volley Trani, trionfo in Supercoppa del Sud: le bianco-blu sono campionesse
3 maggio 2026 Lavinia Group Volley Trani, trionfo in Supercoppa del Sud: le bianco-blu sono campionesse
Scontro su corso Imbriani, traffico in tilt all’incrocio con via Maiorano
3 maggio 2026 Scontro su corso Imbriani, traffico in tilt all’incrocio con via Maiorano
Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada
3 maggio 2026 Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada
Parlare di violenza di genere in modo differente: un incontro al Macrè
3 maggio 2026 Parlare di violenza di genere in modo differente: un incontro al Macrè
Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna
3 maggio 2026 Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna
Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A.
3 maggio 2026 Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A.
La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
3 maggio 2026 La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.