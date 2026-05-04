Palestre scolastiche comunali: aperte le richieste per la stagione 2026/27

Si rende noto che, ai sensi dell'art.5 del regolamento per affidamento e utilizzo palestre scolastiche di proprietà del comune di Trani (approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 31/03/2016 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2023), i soggetti interessati all'uso degli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale per la stagione 2026/27 devono presentare istanza, servendosi del modulo appositamente predisposto ed ivi allegato, entro il 31 agosto 2026.L'istanza debitamente compilata può essere inoltrata:- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo di Città;- mediante PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it- mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Trani - Ufficio Sport – via Ten.Morrico, 2 – 76125 TRANISi ricorda che le istanze potranno essere inoltrate se in regola con il pagamento di canoni e tributi e se non si hanno pendenze con l'Ente Comune di Trani BT. Le istanze pervenute fuori termini, come previsto dal medesimo articolo 5, saranno esaminate esclusivamente nel caso di reale disponibilità delle palestre