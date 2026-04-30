Incidente sulla SS16bis Trani Sud
Incidente sulla SS16bis Trani Sud
Cronaca

Ultim'ora: incidente sulla SS16bis Trani Sud

Traffico bloccato in direzione sud

Trani - giovedì 30 aprile 2026 8.45
Stamani, all'altezza dell'uscita Trani Sud–Capirro in direzione sud, una Mini Countryman, per cause ancora in fase di accertamento, si è posta di traverso sulla carreggiata. Tra le ipotesi, il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia in corso o per la perdita di controllo da parte del conducente. Autoambulanza sul posto oltre i mezzi dell'Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area. Si registrano rallentamenti e si consigliano percorsi alternativi agli automobilisti in transito.
Incidente sulla SS16bis Trani Sud
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Incidente sulla SS.16 Trani Sud
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