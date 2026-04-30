Ultim'ora: incidente sulla SS16bis Trani Sud

Stamani, all'altezza dell'uscita Trani Sud–Capirro in direzione sud, una Mini Countryman, per cause ancora in fase di accertamento, si è posta di traverso sulla carreggiata. Tra le ipotesi, il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia in corso o per la perdita di controllo da parte del conducente. Autoambulanza sul posto oltre i mezzi dell'Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area. Si registrano rallentamenti e si consigliano percorsi alternativi agli automobilisti in transito.