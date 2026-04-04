Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero

Attimi di paura quelli vissuti poco fa in piazza della Repubblica, dove si è registrato un incidente, per fortuna senza conseguenze gravi sulle persone.Un'auto proveniente da corso Cavour viaggiava a folle velocità in direzione stazione, per poi finire la sua corsa contro un albero della piazza.Nell'impatto sembrerebbe essere stato danneggiato anche un tubo del gas, motivo per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo derivante da un'eventuale perdita di gas.L'auto, inoltre, avrebbe anche violato le norme riguardanti la precedenza, rischiando di impattare con un'altra auto che stava per impegnare l'incrocio.Sul posto sono intervenute anche la Polizia Locale e la Polizia di Stato.