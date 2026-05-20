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Fidas Trani rinnova il messaggio del dono: partecipazione alle celebrazioni dedicate al volontariato

La sezione tranese presente alle Messe presso il Santuario Madonna di Fatima e la parrocchia di San Giovanni in vista della festa di Santa Rita

Trani - mercoledì 20 maggio 2026
Sabato 16 maggio, come ogni anno, la Sezione Fidas di Trani ha preso parte alla solenne Celebrazione Eucaristica dedicata alle associazioni di volontariato del territorio, svoltasi presso il Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima, con 4 volontari.

È sempre un momento prezioeso per ritrovarci insieme, e condividere con altre associazioni di Volontariarto un profondo momento di fede che serve anche rinnovare lo spirito di sinergia che unisce tutte le realtà della solidarietà che operano a Trani.

Un sentito ringraziamento al Presidente Antonio Di Gioia, al Padre Spirituale P. Sabino Maldera e a tutto il direttivo per l'invito e per aver valorizzato, ancora una volta, l'impegno sociale e il servizio che ogni volontario offre quotidianamente alla nostra città.

Analogamente si è partecipato anche alla Messa c/o la parrocchia di San Giovanni in occasione dei prossimi festeggiamenti in onore di Santa Rita, anche in questa occasione invitati come ogni anno.

Tutto questo serve per promuovere sempre la donazione di sangue in modo volontario, anonimo gratuito e soprattutto periodico aprendo a ogni realtà il messaggio del dono del sangue
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