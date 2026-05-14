Cronaca
Trani in apprensione per Antonio S. : il giovane resta ricoverato in rianimazione ad Andria
La famiglia conferma che le condizioni cliniche sono serie ma stazionarie. Nelle prossime ore una nuova TAC per monitorare l’ematoma cerebrale. Appello ai testimoni dell’incidente
Trani - giovedì 14 maggio 2026 18.18
L'intera comunità tranese continua a seguire con apprensione e speranza le condizioni di Antonio S., il giovane ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Andria dopo il grave incidente avvenuto lo scorso 12 maggio. In città cresce di ora in ora la vicinanza nei confronti della famiglia, degli amici e di tutti coloro che stanno vivendo momenti di forte angoscia nell'attesa di notizie incoraggianti.
Siamo in contatto diretto con i familiari del ragazzo, che nelle ultime ore hanno confermato come Antonio sia costantemente monitorato dall'équipe sanitaria. I medici procederanno a breve con un'ulteriore TAC per verificare l'evoluzione dell'ematoma cerebrale e comprendere se vi siano segnali di regressione. Al momento, le condizioni cliniche del giovane restano serie ma stazionarie, in un quadro che richiede la massima attenzione da parte dei sanitari.
L'apprensione resta altissima non solo tra i parenti e gli amici più stretti, ma in tutta la comunità tranese, profondamente colpita da quanto accaduto. Restano infatti ancora aspetti da chiarire sulla dinamica dell'incidente, elementi che alimentano interrogativi e la necessità di ricostruire con precisione quanto successo.
Per questo motivo la famiglia lancia un appello a chiunque possa aver assistito all'incidente o abbia elementi utili da riferire: eventuali testimonianze possono essere inviate all'indirizzo e-mail della nostra redazione, info@traniviva.it, che provvederà a mettere in contatto diretto i testimoni con la famiglia. In queste ore difficili, Trani continua a stringersi attorno ad Antonio e ai suoi cari, con la speranza condivisa che possano arrivare presto segnali positivi dal fronte clinico.
Link all'articolo del 13.05.2026
Siamo in contatto diretto con i familiari del ragazzo, che nelle ultime ore hanno confermato come Antonio sia costantemente monitorato dall'équipe sanitaria. I medici procederanno a breve con un'ulteriore TAC per verificare l'evoluzione dell'ematoma cerebrale e comprendere se vi siano segnali di regressione. Al momento, le condizioni cliniche del giovane restano serie ma stazionarie, in un quadro che richiede la massima attenzione da parte dei sanitari.
L'apprensione resta altissima non solo tra i parenti e gli amici più stretti, ma in tutta la comunità tranese, profondamente colpita da quanto accaduto. Restano infatti ancora aspetti da chiarire sulla dinamica dell'incidente, elementi che alimentano interrogativi e la necessità di ricostruire con precisione quanto successo.
Per questo motivo la famiglia lancia un appello a chiunque possa aver assistito all'incidente o abbia elementi utili da riferire: eventuali testimonianze possono essere inviate all'indirizzo e-mail della nostra redazione, info@traniviva.it, che provvederà a mettere in contatto diretto i testimoni con la famiglia. In queste ore difficili, Trani continua a stringersi attorno ad Antonio e ai suoi cari, con la speranza condivisa che possano arrivare presto segnali positivi dal fronte clinico.
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