Incidente
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Cronaca

Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti

Nessun ferito, sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità

Trani - sabato 9 maggio 2026 11.31
Attimi di apprensione questa mattina nei pressi del cavalcavia di corso Imbriani, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da un anziano, che si stava immettendo sul cavalcavia, sarebbe stata urtata da un'altra vettura, durante una manovra improvvisa. L'impatto ha provocato momenti di tensione tra gli automobilisti presenti nella zona, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestire la viabilità. L'incidente ha infatti causato rallentamenti e disagi al traffico per diverso tempo, soprattutto nelle ore di maggiore circolazione.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo e, nonostante lo spavento iniziale, tutto si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.
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