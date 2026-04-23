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Cronaca

Trani, cadono con la Vespa dopo una buca su via Superga: feriti due minorenni

Provvidenziale l’intervento di un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che si è fermato per prestare i primi soccorsi

Trani - giovedì 23 aprile 2026 18.22
Paura nel pomeriggio su via Superga, lungo lo stradone nei pressi della stazione di servizio Q8, dove due ragazzi minorenni a bordo di una Vespa sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani sarebbero caduti rovinosamente sull'asfalto dopo aver urtato una buca presente sulla carreggiata. L'impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l'attenzione di alcuni passanti.

Provvidenziale l'intervento di un militare dell'Esercito della Caserma di Trani, libero dal servizio, che si è fermato per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza i ragazzi, evitando ulteriori rischi in un tratto di strada particolarmente trafficato.

Sul posto è giunta rapidamente un'ambulanza del 118. Ad avere la peggio sarebbe stata la ragazza, che avrebbe riportato un trauma cranico e diverse ferite sul corpo. Entrambi i minorenni sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per accertamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Trani, intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni del manto stradale e sulla necessità di interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai motociclisti.
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