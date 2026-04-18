Rissa al porto di Trani, chiuso per sei giorni un locale della movida

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a un decreto di sospensione della licenza nei confronti di un'attività di ristorazione situata nella zona del porto. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, su proposta dell'Arma dei Carabinieri.La misura trae origine da un grave episodio verificatosi nelle scorse settimane all'interno del locale, dove una violenta rissa ha coinvolto numerose persone, generando disordini in un'area particolarmente frequentata e incidendo sulla sicurezza dei presenti.Il provvedimento adottato ha natura preventiva e si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'obiettivo è quello di prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e garantire condizioni di maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione.In vista dell'approssimarsi della stagione estiva, saranno ulteriormente intensificate le attività di controllo amministrativo su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e una serena fruizione degli spazi pubblici.