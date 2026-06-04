Trani, accordo trentennale con Anas: il sottoviadotto di Trani Centro passa in gestione al Comune

Comune di Trani ed Anas hanno concluso l'iter di sottoscrizione di una convenzione trentennale. L'elemento saliente dell'intesa è la concessione in uso, a titolo gratuito, in favore del Comune di Trani, del sottoviadotto Trani centro.L'accordo prevede l'impegno da parte del Comune, a proprie cure e spese, a mantenere l'area sottostante il viadotto, compresa la viabilità, sollevando Anas da qualsivoglia responsabilità scaturente dall'utilizzo dell'area.Il Comune provvederà inoltre ad effettuare con continuità la pulizia dell'area concessa in uso, garantendo il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di ignoti.Già questa mattina diversi mezzi dell'Amiu erano sul posto per un intervento complessivo sull'area.L'ANAS, a cui va il ringraziamento dell'Ente pubblico, resta deputata alle operazioni di verifica dello stato manutentivo dell'infrastruttura ed alle operazioni di manutenzione che si dovessero rendere necessarie durante la vigenza della convenzione.