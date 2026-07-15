Enti locali
Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni
Conclusi i tavoli di co-programmazione, resta aperta la partecipazione
Trani - mercoledì 15 luglio 2026 9.01
Si è conclusa la fase dei quattro tavoli di co-programmazione del Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, ma il percorso di costruzione del nuovo documento di programmazione sociale prosegue con il coinvolgimento del territorio.
I referenti degli Enti del Terzo Settore, delle associazioni e dei servizi di Trani e Bisceglie sono infatti invitati a contribuire con proposte, idee e priorità, anche qualora non abbiano preso parte agli incontri già svolti.
Gli organizzatori sottolineano come i tavoli di confronto abbiano rappresentato un momento di discussione ricco e concreto, durante il quale sono emersi sia i risultati raggiunti negli ultimi anni sia le criticità ancora presenti nei servizi e negli interventi sociali.
Per ampliare la partecipazione è stato predisposto un questionario online, compilabile in pochi minuti, attraverso il quale raccogliere contributi utili alla stesura del Piano Sociale di Zona 2026-2028.
Il form è disponibile al seguente link: https://www.csvbari.com/invia-il-tuo-contributo-per-la-redazione-del-piano-sociale-di-zona-trani-bisceglie-2026-2028/.
I referenti degli Enti del Terzo Settore, delle associazioni e dei servizi di Trani e Bisceglie sono infatti invitati a contribuire con proposte, idee e priorità, anche qualora non abbiano preso parte agli incontri già svolti.
Gli organizzatori sottolineano come i tavoli di confronto abbiano rappresentato un momento di discussione ricco e concreto, durante il quale sono emersi sia i risultati raggiunti negli ultimi anni sia le criticità ancora presenti nei servizi e negli interventi sociali.
Per ampliare la partecipazione è stato predisposto un questionario online, compilabile in pochi minuti, attraverso il quale raccogliere contributi utili alla stesura del Piano Sociale di Zona 2026-2028.
Il form è disponibile al seguente link: https://www.csvbari.com/invia-il-tuo-contributo-per-la-redazione-del-piano-sociale-di-zona-trani-bisceglie-2026-2028/.