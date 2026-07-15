Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni

Saranno illustrate le novità della disciplina e risposte alle domande di cittadini ed esercenti

Il sindaco mantiene le deleghe a urbanistica, cultura, politiche sociali d'ambito e alle materie non assegnate

Area Lavori Pubblici: autorizzati i contratti con due ditte specializzate per il completamento della pista di atletica e del manto erboso, senza costi aggiuntivi per l'Ente. La storia del progetto dal blocco del CONI allo sblocco definitivo

Secondo indiscrezioni, sette consiglieri eletti sarebbero stati invitati a regolarizzare con urgenza pendenze Tari/IMU prima della proclamazione

Sanità

Temperature oltre 30°C, percepite 33-34°C, e notti tropicali. Ecco il piano di prevenzione del Comune e i 10 comportamenti da seguire per proteggere anziani e fragili