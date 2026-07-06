Enti locali
Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie
Il Comune di Trani aggiorna l'albo degli esercenti convenzionati
Trani - lunedì 6 luglio 2026
Il Comune di Trani ha pubblicato un avviso per l'aggiornamento dell'albo delle librerie e cartolibrerie convenzionate che gestiranno, per l'anno scolastico 2026/2027, le cedole librarie digitali destinate agli alunni delle scuole primarie e i buoni libro digitali riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L'iniziativa punta ad ampliare e aggiornare l'elenco degli esercenti già accreditati, garantendo la massima partecipazione degli operatori del settore e un servizio sempre più efficiente per le famiglie. Possono presentare domanda le librerie e cartolibrerie non ancora convenzionate, gli esercenti che devono comunicare variazioni dei propri dati e quelli che intendono estendere l'accreditamento a entrambe le tipologie di servizio. Chi è già iscritto e non ha subito modifiche non dovrà presentare alcuna nuova istanza, poiché l'iscrizione sarà rinnovata automaticamente.
Le librerie accreditate potranno fornire i libri di testo delle scuole primarie attraverso il sistema delle cedole dematerializzate e quelli delle scuole secondarie mediante il buono libro digitale regionale. La scelta dell'esercente resterà libera e sarà effettuata direttamente dalle famiglie beneficiarie.
Per ottenere l'accreditamento sarà necessario possedere specifici requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (Durc), la fatturazione elettronica e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 23.59 del 7 luglio 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trani.
L'elenco degli esercenti accreditati sarà pubblicato dopo la verifica della documentazione presentata. La convenzione con il Comune avrà durata triennale e disciplinerà gli obblighi reciproci, compresi quelli relativi alla gestione digitale delle forniture, alla consegna dei testi scolastici e alla successiva liquidazione delle fatture.
L'iniziativa punta ad ampliare e aggiornare l'elenco degli esercenti già accreditati, garantendo la massima partecipazione degli operatori del settore e un servizio sempre più efficiente per le famiglie. Possono presentare domanda le librerie e cartolibrerie non ancora convenzionate, gli esercenti che devono comunicare variazioni dei propri dati e quelli che intendono estendere l'accreditamento a entrambe le tipologie di servizio. Chi è già iscritto e non ha subito modifiche non dovrà presentare alcuna nuova istanza, poiché l'iscrizione sarà rinnovata automaticamente.
Le librerie accreditate potranno fornire i libri di testo delle scuole primarie attraverso il sistema delle cedole dematerializzate e quelli delle scuole secondarie mediante il buono libro digitale regionale. La scelta dell'esercente resterà libera e sarà effettuata direttamente dalle famiglie beneficiarie.
Per ottenere l'accreditamento sarà necessario possedere specifici requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (Durc), la fatturazione elettronica e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 23.59 del 7 luglio 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trani.
L'elenco degli esercenti accreditati sarà pubblicato dopo la verifica della documentazione presentata. La convenzione con il Comune avrà durata triennale e disciplinerà gli obblighi reciproci, compresi quelli relativi alla gestione digitale delle forniture, alla consegna dei testi scolastici e alla successiva liquidazione delle fatture.