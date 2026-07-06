Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie

Il Comune di Trani ha pubblicato un avviso per l'aggiornamento dell'albo delle librerie e cartolibrerie convenzionate che gestiranno, per l'anno scolastico 2026/2027, le cedole librarie digitali destinate agli alunni delle scuole primarie e i buoni libro digitali riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.L'iniziativa punta ad ampliare e aggiornare l'elenco degli esercenti già accreditati, garantendo la massima partecipazione degli operatori del settore e un servizio sempre più efficiente per le famiglie. Possono presentare domanda le librerie e cartolibrerie non ancora convenzionate, gli esercenti che devono comunicare variazioni dei propri dati e quelli che intendono estendere l'accreditamento a entrambe le tipologie di servizio. Chi è già iscritto e non ha subito modifiche non dovrà presentare alcuna nuova istanza, poiché l'iscrizione sarà rinnovata automaticamente.Le librerie accreditate potranno fornire i libri di testo delle scuole primarie attraverso il sistema delle cedole dematerializzate e quelli delle scuole secondarie mediante il buono libro digitale regionale. La scelta dell'esercente resterà libera e sarà effettuata direttamente dalle famiglie beneficiarie.Per ottenere l'accreditamento sarà necessario possedere specifici requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (Durc), la fatturazione elettronica e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trani.L'elenco degli esercenti accreditati sarà pubblicato dopo la verifica della documentazione presentata. La convenzione con il Comune avrà durata triennale e disciplinerà gli obblighi reciproci, compresi quelli relativi alla gestione digitale delle forniture, alla consegna dei testi scolastici e alla successiva liquidazione delle fatture.