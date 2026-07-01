Secondo incidente in mattinata in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt

Non c'è pace questa mattina in via Sant'Annibale Maria di Francia, dove, a poche ore da un primo sinistro, si è verificato un secondo incidente stradale.Al momento la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni disponibili, un'auto è finita sulla pista ciclabile per cause ancora da chiarire.L'episodio sta avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità. La circolazione procede infatti su un'unica corsia, con lunghe code e ingorghi che stanno causando notevoli disagi agli automobilisti in transito.Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.