Pedone investito
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Cronaca

Pedone investito in corso De Gasperi, soccorso dal 118

Disagi alla circolazione

Trani - domenica 24 maggio 2026 10.28
Momenti di apprensione questa mattina in corso De Gasperi, dove un pedone è stato investito da un'auto per cause ancora in fase di accertamento. Subito dopo l'impatto, alcuni passanti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi alla persona coinvolta, rimanendo al suo fianco fino all'arrivo del personale sanitario.
Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 per le cure del caso. Da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.
  • Incidente
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