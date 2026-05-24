Pedone investito in corso De Gasperi, soccorso dal 118

Momenti di apprensione questa mattina in corso De Gasperi, dove un pedone è stato investito da un'auto per cause ancora in fase di accertamento. Subito dopo l'impatto, alcuni passanti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi alla persona coinvolta, rimanendo al suo fianco fino all'arrivo del personale sanitario.Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 per le cure del caso. Da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.