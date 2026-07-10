AMIU Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
AMIU Trani. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro”

La ricerca è per la qualifica "operatori ecologici". Domande entro il 31 agosto 2026. In articolo i link informativi

Trani - venerdì 10 luglio 2026 10.06 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che, a seguito dell'avvenuto scorrimento e conseguente escussione delle graduatorie del personale operativo, per imminenti esigenze di personale a tempo determinato si avvarrà del supporto dell'agenzia "Direzione Lavoro" per l'individuazione del personale con la qualifica di "operatore ecologico". Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a consultare l'annuncio tramite il seguente link https://careers.direzionelavorogroup.it/job/view-job.php?id=17447-operatore-ecologico-?-igiene-urbana-trani&language=it al fine di partecipare alla suddetta selezione del personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'agenzia "Direzione Lavoro" telefonicamente al numero 080 2058571 e via mail attraverso l'indirizzo bari@direzionelavoro.it Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite il Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 o scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it . Ufficio Stampa AMIU S.p.A.
  • Amiu Trani
Altri contenuti a tema
Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti Ambiente Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti La ASL impone caldeggia lo spostamento del centro. Il Sindaco Galiano frena: «La chiusura creerebbe un danno maggiore». Ma la polemica è sulle parole dell'Ing. Nacci: «Chi ha comprato casa qui sapeva del rischio»
Gestione rifiuti a Trani: arriva la proroga al 31/12/2026 per AMIU, stanziati € 5.845.502,76 di euro Ambiente Gestione rifiuti a Trani: arriva la proroga al 31/12/2026 per AMIU, stanziati € 5.845.502,76 di euro Nessuna interruzione per la raccolta differenziata e lo spazzamento stradale: la proroga tecnica assicura il decoro urbano durante la fase di transizione verso la nuova gestione unitaria
Blatte e disinfestazione, Amiu: «Interventi regolarmente in corso fino a settembre» Blatte e disinfestazione, Amiu: «Interventi regolarmente in corso fino a settembre» L'azienda fa il punto sui trattamenti già eseguiti e sul calendario dei prossimi interventi
Battiti Live, Amiu in campo per pulizia e sanificazione dopo la prima registrazione Vita di città Battiti Live, Amiu in campo per pulizia e sanificazione dopo la prima registrazione Interventi straordinari nelle aree dell’evento: spazzamento, raccolta rifiuti e lavaggio strade
Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione» Vita di città Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione» L'azienda prende le distanze dagli annunci comparsi su alcuni portali di ricerca lavoro e invita i cittadini a verificare sempre le fonti ufficiali
Avviso AMIU Trani | Il 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Avviso AMIU Trani | Il 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Gli orari e le informazioni
Amiu, martedì 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Vita di città Amiu, martedì 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Resterà chiuso il pomeriggio
Amiu vince in Cassazione: confermata la legittimità del licenziamento dell’ex dipendente Amiu vince in Cassazione: confermata la legittimità del licenziamento dell’ex dipendente La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma le sentenze dei precedenti gradi di giudizio
Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte " la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja
10 luglio 2026 Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja
Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi
10 luglio 2026 Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi
Partito Democratico Trani | Antonio Giannetti: "Raggiunta l'intesa integrativa per i medici del 118. Un risultato atteso e importante "
10 luglio 2026 Partito Democratico Trani | Antonio Giannetti: "Raggiunta l'intesa integrativa per i medici del 118. Un risultato atteso e importante"
Via Edoardo Fusco a Trani, la segnalazione di un cittadino: «Quei dissuasori sono una barriera architettonica»
10 luglio 2026 Via Edoardo Fusco a Trani, la segnalazione di un cittadino: «Quei dissuasori sono una barriera architettonica»
Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
10 luglio 2026 Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
10 luglio 2026 Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
10 luglio 2026 Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
International Trani Tango entra nel vivo tra lezioni, seminari e sinuose milonghe, ma non non solo ballo: oggi laboratorio di orecchiette pugliesi
10 luglio 2026 International Trani Tango entra nel vivo tra lezioni, seminari e sinuose milonghe, ma non non solo ballo: oggi laboratorio di orecchiette pugliesi
Autismo e ADHD | Tonia Spina (FDI): «Nella BAT troppe segnalazioni di ritardi diagnostici che costringono le famiglie a rivolgersi al privato».
9 luglio 2026 Autismo e ADHD | Tonia Spina (FDI): «Nella BAT troppe segnalazioni di ritardi diagnostici che costringono le famiglie a rivolgersi al privato».
Giuseppe De Simone: "Nuova Giunta a Trani, inutile prendersela con Galiano. Il centrodestra faccia autocritica "
9 luglio 2026 Giuseppe De Simone: "Nuova Giunta a Trani, inutile prendersela con Galiano. Il centrodestra faccia autocritica"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.