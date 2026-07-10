Attualità
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro”
La ricerca è per la qualifica "operatori ecologici". Domande entro il 31 agosto 2026. In articolo i link informativi
Trani - venerdì 10 luglio 2026 10.06 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che, a seguito dell'avvenuto scorrimento e conseguente escussione delle graduatorie del personale operativo, per imminenti esigenze di personale a tempo determinato si avvarrà del supporto dell'agenzia "Direzione Lavoro" per l'individuazione del personale con la qualifica di "operatore ecologico". Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a consultare l'annuncio tramite il seguente link https://careers.direzionelavorogroup.it/job/view-job.php?id=17447-operatore-ecologico-?-igiene-urbana-trani&language=it al fine di partecipare alla suddetta selezione del personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'agenzia "Direzione Lavoro" telefonicamente al numero 080 2058571 e via mail attraverso l'indirizzo bari@direzionelavoro.it Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite il Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 o scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it . Ufficio Stampa AMIU S.p.A.