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Il sindaco Marco Galiano nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe. Tommaso Laurora vicesindaco

Il sindaco mantiene le deleghe a urbanistica, cultura, politiche sociali d'ambito e alle materie non assegnate

Trani - martedì 7 luglio 2026 12.46
Con proprio decreto, il sindaco della Città di Trani, Marco Galiano, ha nominato i componenti della Giunta comunale. Di seguito l'elenco con le attribuzioni delle relative deleghe.

Tommaso Laurora (Assessorato per lo "SLANCIO – La città delle energie") con deleghe a sport, impianti sportivi, tempo libero, aggregazione

Cosimo Damiano Di Lernia (Assessorato per la "TUTELA – La città che protegge") con deleghe a Polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, educazione alla legalità, rapporti istituzionali, politiche giovanili, cittadinanza attiva, salute territoriale e rigenerazione urbana

Donata Di Meo (Assessorato per la "COMUNITA' – La città che educa e partecipa") con deleghe a Pubblica istruzione, edilizia scolastica, associazionismo, alta formazione, consulte e partecipazione, contenzioso, politiche abitative

Irene Cornacchia (Assessorato per il "FUTURO - La città sostenibile") con deleghe a Benessere del cittadino, transizione ecologica ed energetica, decoro urbano, randagismo e benessere animale, igiene, ambiente e rifiuti

Giuseppina Tota (Assessorato per la "CURA – La città che non lascia indietro nessuno") con deleghe a Welfare, fragilità, inclusione ed osservatorio per le barriere architettoniche, famiglia, pari opportunità, intercultura e dialogo interreligioso

Paola Covelli (Assessorato per le "RISORSE – La città che programma e investe") con deleghe a Bilancio, tributi, valorizzazione del patrimonio, programmazione economica, fondi europei, internazionalizzazione

Nicola Di Pinto (Assessorato per il "TERRITORIO – La città che si rigenera") con deleghe a Lavori pubblici, cantieri e manutenzioni, polo teatrale e congressuale, mobilità, viabilità e trasporti, verde

Carlo Laurora (Assessorato per "L'INNOVAZIONE – La città semplice e trasparente) con deleghe a Personale, organizzazione, transizione digitale ed open data, semplificazione, trasparenza, promozione e sviluppo attività produttive, rapporti con le controllate, cimitero

Alessandro Capone (Assessorato per lo "SVILUPPO – La città che crea opportunità) con deleghe a Commercio, demanio, porto, pesca, agricoltura, artigianato, turismo e marketing territoriale, mercati e pubblici esercizi, mare e blue economy, centro storico

E' riservata al Sindaco, Marco Galiano, la "VISIONE – L'identità che guarda al futuro": e le deleghe a urbanistica, culture, politiche sociali d'ambito ed ogni altra materia non espressamente delegata.

All'Assessore Tommaso Laurora sono state conferite le funzioni di vice sindaco.
  • Comune di Trani
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