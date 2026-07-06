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Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il percorso di trasformazione digitale dell’azienda

Trani - lunedì 6 luglio 2026 12.04 Sponsorizzato
Nella splendida cornice dell'Astoria Palace di Corato si è svolto il workshop "Innovarsi per Innovare", l'evento organizzato da Meditrans dedicato alla formazione, all'innovazione tecnologica e alla crescita professionale dei propri collaboratori. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare il percorso di trasformazione digitale dell'azienda, attraverso la presentazione e la formazione sull'utilizzo di nuove piattaforme informatiche, applicazioni e sistemi digitali sviluppati per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei clienti e per ottimizzare i processi operativi.

L'intera giornata è stata caratterizzata da un clima di grande partecipazione, confronto e condivisione. I collaboratori hanno preso parte attivamente alle sessioni formative, contribuendo con idee, osservazioni e proposte che hanno arricchito il dibattito e confermato la volontà comune di affrontare con entusiasmo le sfide dell'innovazione.

Per Meditrans, il workshop rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita aziendale, fondato sulla convinzione che il cambiamento passi innanzitutto dalle persone. Ogni collaboratore è stato protagonista del progetto, valorizzando il proprio contributo all'interno di una visione condivisa orientata all'eccellenza, alla digitalizzazione e al miglioramento continuo.

L'azienda rinnova così il proprio impegno verso un modello organizzativo sempre più innovativo, efficiente e sostenibile, capace di anticipare le evoluzioni del mercato e di offrire ai clienti servizi sempre più evoluti e performanti.

Meditrans desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno partecipato al workshop con entusiasmo, professionalità e spirito di squadra, confermando ancora una volta che il vero motore dell'innovazione sono le persone. Insieme, ogni giorno, continuiamo a costruire il futuro della logistica.
  • innovazione
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