DigithON, tutti i premiati dell'ottava edizione

I premi assegnati

Le dichiarazioni di Sergio Fontana e Francesco Boccia

8 foto Digithon 2023

Con l'assegnazione dei premi per i giovanissimi startupper, si è conclusa l'ottava edizione di, la più grande maratona digitale italiana, che ha richiamato a Bisceglie numerosi talenti nel campo delle startup digitali, con idee innovative e progetti ambiziosi. La premiazione, momento clou della manifestazione, è stata ospitata, come tutta la maratona, alle Vecchie Segherie Mastrototaro.Quattrordici in totale i premi assegnati tra cui borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore totale di oltre 50.000 euro. A vincere la maratona di quest'anno è stata, startup innovativa ad impatto sociale, cha l'obiettivo di aumentare l'accessibilità nell'industria dei videogiochi per persone cieche e ipovedenti. Questo riconoscimento è il risultato di una selezione accurata da parte del comitato scientifico e delle votazioni online. Novis Games si è aggiudicata un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e Bat, un premio che rappresenta un grande successo per questa giovane impresa.Anche quest'anno la maratona ha permesso di mettere in luce la diversità delle idee e dei progetti presentati a DigithON 2023 e dimostrano il grande impegno e la passione dei partecipanti. È evidente che l'innovazione digitale è in continua crescita e che eventi come DigithON offrono un'importante piattaforma per promuovere idee e talenti nel settore tecnologico.Premio Nexi: startup FinanzPremio GoBeyond: startup RecivuPremio Intesa Sanpaolo: startup FloatyPremio TIM: startup GuardianPremio EY CUP: startup BandiaPremio A.S.C.: startup RuntheonsPremio "DigithON AWS Award": startup Live Information SystemPremio Digital Magics: startup FitpornPremio in memoria di Gino Di Pace: startup LimitlessPremio BINP: startup AGR-EPremio Aulab: startup ADXPremio rete mediterranea innovazione: startup INVOLVE GROUPPremio B4i: startup DisplaidPREMIO DigithON 2023: startup Novis Games"Saremo sempre al fianco di DigithON", ha detto Sergio Fontana intervenendo dal palco, "noi ci siamo e vogliamo esserci, con un premio anche economicamente importante perché questa manifestazione accende i riflettori sulla nostra terra e porta cervelli da tutta Italia, guarda all'innovazione puntando sul capitale umano per creare valori e ricchezze"."A DigithON ci sono sempre tantissimi spunti, ma quest'anno abbiamo notato un denominatore comune da tenere presente per il 2024", ha detto Francesco Boccia. "Tra le startup premiate ce ne sono diverse che mostrano una sensibilità sociale molto elevata, che hanno in comune l'attenzione verso chi ha bisogno di sostegno e di aiuto, verso le persone anche al tempo dell'Intelligenza Artificiale. L'IA non ci sostituisce ma ci aiuta ad affrontare le necessità: deve essere un copilota ma ognuno di noi è il pilota che deve accompagnarlo. Più lo facciamo, più lei ci offre strumenti straordinari", ha concluso.Nel 2023 DigithON ha registrato oltre 400 candidature alla call for ideas e, ad oggi, le startup registrate sul sito www.digithon.it sono quasi 2000. Dal 2016, più di 81.000 utenti hanno votato online la propria startup preferita, di cui oltre 9.000 solo nell'edizione 2023. Quest'anno gli accessi al sito hanno superato quota 800.000, con oltre 60 ore di video pitch online sulla piattaforma, con 4 giorni di diretta no stop. Il Premio DigithON 2023 porta con sé un assegno del valore di € 10.000, insieme agli altri numerosi riconoscimenti messi a disposizione dalle aziende partner per un montepremi totale di 50.000 €.