Cuore Nostro, Inaugurata la prima postazione con defibrillatore in piazza della Repubblica

Nel solco di quanto fissato in un pubblico protocollo d'intesa sottoscritto a gennaio del 2018 (tra i firmatari l'Amministrazione comunale e la Asl BT) nel corso di questa estate è infatti in programma un'azione assolutamente significativa, patrocinata dalla Città di Trani (Assessorato alla Protezione civile) a cura della società MG Comunication srl e col supporto dell'associazione locale Operatori emergenza Radio. Il progetto "Cuore Nostro" prevede l'installazione in città di teche o totem per defibrillatori (comprese di apparecchi semiautomatici di ultima generazione) unitamente all'installazione di mappe riportanti le zone cardioprotette in città.



Sono undici le postazioni che verranno installate sul territorio: piazzale Marinai d'Italia, lungomare Cristoforo Colombo, via Statuti Marittimi, piazza Quercia, via San Giorgio, piazza della Repubblica, piazza Gradenigo, piazza Duomo, piazza Indipendenza, piazza XX settembre, via Superga.



L'azienda che ha proposto l'iniziativa si è impegnata anche ad offrire 5 corsi BLSD per ogni defibrillatore donato. Sempre nell'ambito della proposta, gli spazi cardioprotetti della città saranno censiti su una applicazione gratuita per smartphone (Cuore Nostro) affinché qualsiasi cittadino possa raggiungere in tempo reale, attraverso la geolocalizzazione, l'apparecchio salva vita più vicino.



La realizzazione del progetto sarà possibile grazie ad imprenditori e attività commerciali del territorio che potranno evidenziare l'immagine della propria azienda intorno alla mappa e nel contempo formarsi sull'utilizzo dell'apparecchio.



L'iniziativa è già stata realizzata in oltre 70 Comuni del sud Italia e ad oggi ha permesso di salvare 11 vite umane rendendo la società MG Comunication srl orgogliosa del lavoro svolto.



La presentazione del progetto è in programma venerdì 26 luglio alle ore 16.30 in piazza della Repubblica in occasione della formale consegna alla città della prima delle undici postazioni previste.

Trani sempre più Città Cardioprotetta con un rafforzamento delle iniziative sul territorio. È stato presentato questo pomeriggio il progetto Cuore Nostro in piazza della Repubblica in occasione della formale consegna alla città della prima delle undici postazioni previste.