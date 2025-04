Tragedia familiare sulla Andria-Bisceglie: sale a due il bilancio delle vittime

Una terribile tragedia familiare quella avvenuta ieri sera nel tragico incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Andria-Bisceglie, in territorio di Trani: a perdere la vita sono, di 32 anni, nata a Trani ma residente a Bisceglie. La giovane donna è arrivata morta all'ospedale di Andria: i sanitari l'hanno portata subito in sala operatoria e hanno provato a salvare il feto ma non c'è stato nulla da fare. Stessa sorte è toccata a sua madre che viaggiava con lei a bordo della Lancia rossa,, di 62 anni: è morta nel Pronto Soccorso di Barletta. Suo marito, invece, è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia sempre del nosocomio barlettano con frattura del femore. Grave, invece, l'altro occupante. Il conducente a bordo dell'altro mezzo incidentato, infine, avrebbe riportato solo feriti lievi.Il terribile scontro è avvenuto intorno alle 21:00, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, in territorio di Trani e ha visto coinvolte una Mazda, finita su un fianco fuori carreggiata e una Lancia, con a bordo l'intera famiglia, che improvvisamente si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti ben quattro mezzi del 118 oltre che i Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Poco chiara ancora l'esatta dinamica del sinistro su cui si proverà a fare luce nelle prossime ore.