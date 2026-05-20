Marco Galiano: «Il futuro della nostra città si scrive insieme»

«Durante questo viaggio che mi ha portato a dialogare direttamente nei quartieri e nelle case delle persone, ho percepito chiaramente la sfiducia di quanti sono ormai logorati da parole disilluse. Si tratta di un modo di fare comunicazione studiato a tavolino solo per spingere la gente a disinteressarsi della gestione pubblica, alimentando la convinzione che ogni sforzo sia inutile. Tuttavia, in questo percorso, e specialmente durante il nostro recente ritrovo, ho toccato con mano una determinazione fortissima e un profondo desiderio di voltare pagina», si legge nella nota del candidato sindaco Marco Galiano.«La nostra assemblea a Parco de Gemmis è stata una testimonianza essenziale di partecipazione civile e ha confermato che la cittadinanza vuole riprendersi lo spazio che le spetta, esercitando la facoltà e la responsabilità di incidere sulle decisioni che condizionano il proprio domani. Ci tengo a sottolinearlo fermamente: l'impegno politico non è tutto della stessa natura. Occuparsi del bene collettivo significa mettersi a completa disposizione della collettività con sincera dedizione. Ringrazio sinceramente ognuno di voi per la presenza, l'entusiasmo e il sostegno che avete portato in piazza. Il destino del nostro territorio non è già deciso da terzi. Il futuro ci appartiene e lo costruiamo noi, giorno dopo giorno», conclude.Contenuto elettorale sponsorizzato