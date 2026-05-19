Trani, Alleanza Verdi e Sinistra lancia la sfida dopo il comizio: «Basta cittadini di serie B, cambiamo la storia di questa città»

Un comizio pubblico di, si è svolto domenica 17 maggio nella centralissima Piazza della Repubblica, un appuntamento che è stato un netto manifesto politico per la Trani del futuro a sostegno della coalizione di centrosinistra guidata da. Sotto lo slogan "Per una Città più Giusta – Insieme si può", i candidati al Consiglio Comunale– affiancati dal Segretario Regionale dei Verdi-AVSe dallo stesso Galiano – hanno rilanciato con forza una visione della città che unisce ecologismo radicale e profonda giustizia sociale. Le loro successive dichiarazioni delineano un programma senza sconti, volto a scardinare vecchie logiche e a rimettere al centro i bisogni reali dei cittadini.Nel suo intervento, Anna Rossi ha affrontato frontalmente il tema delle disuguaglianze urbane, ponendo l'accento sulla necessità di azzerare la distanza tra il centro storico e i quartieri periferici: «Dobbiamo dotare tutte le periferie di servizi, cultura e presidi sanitari di prossimità. Non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il voto deve essere una scelta responsabile per la collettività, non una merce di scambio o un mercato di favori». Rossi ha poi sollevato una questione importante e spesso taciuta nel dibattito locale: l'nella Bat, richiamando i recenti fatti di sangue a Bisceglie e i colpi ai bancomat a Trani, già denunciati dal Procuratore Capo Renato Nitti. «Le mafie penetrano nell'economia sana e soffocano lo sviluppo. Dobbiamo parlarne ed erigere un monitoraggio intenso all'interno dei palazzi di città per blindare le istituzioni dalle infiltrazioni», ha ammonito la candidata, ribadendo poi l'importanza di investire sui giovani per evitare il fallimento dell'intera comunità.L'attivista Vincenzo Ferreri ha invece declinato l'ecologismo in chiave marcatamente sociale, accendendo i riflettori su due temi assenti dal dibattito delle altre forze politiche: il lavoro e l'emergenza abitativa. «Vogliamo un salario minimo comunale e lo stop agli appalti al massimo ribasso: non è tollerabile che chi lavora nei servizi di pulizia del Comune resti povero malgrado il lavoro», ha dichiarato Ferreri. Sul fronte casa, Ferreri propone l'istituzione di una commissione per analizzare il mercato immobiliare e l'utilizzo di una parte dei fondi dellaper finanziare un, sopperendo ai tagli del governo nazionale. Per quanto riguarda le urgenze ambientali di Trani, il candidato di AVS non ha dubbi: «La primissima emergenza è la discarica, che va sanata e colmata al più presto, insieme alla rimozione dell'amianto e al potenziamento della mobilità sostenibile contro il traffico annoso».Rispondendo alle critiche di chi vede la coalizione sbilanciata a sinistra, Ferreri ha spento le polemiche ricordando che l'alleanza è ampia e abbraccia anche importanti porzioni del centro politico, con l'auspicio di riassorbire nel "campo largo" anche il Movimento 5 Stelle in ottica anti-destra. Sia Rossi che Ferreri hanno blindato la figura del candidato Sindaco: «è la migliore scelta possibile. Porta con sé un bagaglio di impegno sociale con la CGIL e l'esperienza da preside: la sua sensibilità è vicina alla nostra».Il messaggio finale della lista AVS è chiaro: che si vinca o che si perda, il percorso avviato per costruire una comunità partecipativa non si fermerà dopo i seggi del 24 e 25 maggio. «Noi non facciamo politica solo a ridosso delle elezioni – hanno concluso i candidati – la facciamo da sempre e la faremo per sempre».