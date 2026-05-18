Amministrative Trani 2026: Il Movimento 5 Stelle presenta il progetto "Vito Branà Sindaco" con i vertici nazionali

On. Michele Gubitosa (Vicepresidente nazionale M5S e Portavoce alla Camera)

On. Leonardo Donno (Portavoce alla Camera e Coordinatore Regionale)

Letizia Morra (Coordinatrice Provinciale BAT)

Trasparenza finanziaria e Partecipate

Rigore amministrativo e competenze

Patto etico con la cittadinanza

Contenuto elettorale sponsorizzato

La definizione dell'offerta politica per la prossima amministrazione della città di Trani giunge a un passaggio istituzionale determinante., il candidato Sindacoillustrerà i punti cardine del programma di governo del. L'evento vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti parlamentari e territoriali del movimento, a suggello della solidità istituzionale che sostiene il progetto civico locale. Sotto la linea programmatica del, la manifestazione si propone come momento di confronto trasparente con la cittadinanza, focalizzandosi sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'efficienza amministrativa e del rigenerato patto etico con l'elettorato.Il tavolo dei relatori di questa sera offrirà un'analisi approfondita delle sinergie tra l'azione parlamentare e la pianificazione degli enti locali, interverranno:Il nucleo centrale della serata sarà dedicato all'esposizione della proposta amministrativa di. Forte dell'esperienza maturata in sei anni di attività consiliare e supportato dal posizionamento come primo candidato nell'ordine di sorteggio della scheda elettorale, Branà esporrà le soluzioni tecniche individuate per la gestione della macchina comunale:L'incontro pubblico di questa sera rappresenta un'opportunità di analisi dei modelli di governance proposti per il futuro di Trani. Il Movimento 5 Stelle intende accreditarsi dinanzi al corpo elettorale come forza di governo affidabile, competente e radicata sui sani princìpi della trasparenza amministrativa.