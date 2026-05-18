Vito Branà
Vito Branà
Speciale

Amministrative Trani 2026: Il Movimento 5 Stelle presenta il progetto "Vito Branà Sindaco" con i vertici nazionali

Questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Repubblica, l'intervento del candidato Sindaco e del V.Presidente della Camera dei Deputati Michele Gubitosa

Trani - lunedì 18 maggio 2026 12.29 Sponsorizzato
La definizione dell'offerta politica per la prossima amministrazione della città di Trani giunge a un passaggio istituzionale determinante. Questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Repubblica, il candidato Sindaco Vito Branà illustrerà i punti cardine del programma di governo del Movimento 5 Stelle. L'evento vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti parlamentari e territoriali del movimento, a suggello della solidità istituzionale che sostiene il progetto civico locale. Sotto la linea programmatica del Movimento 2050, la manifestazione si propone come momento di confronto trasparente con la cittadinanza, focalizzandosi sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'efficienza amministrativa e del rigenerato patto etico con l'elettorato.

Gli interventi istituzionali: la filiera programmatica
Il tavolo dei relatori di questa sera offrirà un'analisi approfondita delle sinergie tra l'azione parlamentare e la pianificazione degli enti locali, interverranno:
  • On. Michele Gubitosa (Vicepresidente nazionale M5S e Portavoce alla Camera)
  • On. Leonardo Donno (Portavoce alla Camera e Coordinatore Regionale)
  • Letizia Morra (Coordinatrice Provinciale BAT)
Le linee di governo del candidato Sindaco Vito Branà
Il nucleo centrale della serata sarà dedicato all'esposizione della proposta amministrativa di Vito Branà. Forte dell'esperienza maturata in sei anni di attività consiliare e supportato dal posizionamento come primo candidato nell'ordine di sorteggio della scheda elettorale, Branà esporrà le soluzioni tecniche individuate per la gestione della macchina comunale:
  • Trasparenza finanziaria e Partecipate
  • Rigore amministrativo e competenze
  • Patto etico con la cittadinanza
Un appuntamento con la pianificazione cittadina
L'incontro pubblico di questa sera rappresenta un'opportunità di analisi dei modelli di governance proposti per il futuro di Trani. Il Movimento 5 Stelle intende accreditarsi dinanzi al corpo elettorale come forza di governo affidabile, competente e radicata sui sani princìpi della trasparenza amministrativa.

La cittadinanza è invitata a partecipare questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00, in Piazza della Repubblica.

Contenuto elettorale sponsorizzato
Locandina
Locandina
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva Speciale Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva Supportato dal Movimento 5 Stelle, il candidato delinea le priorità amministrative
Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi Speciale Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi Si svolgerà questo pomeriggio alle ore 18 al comitato del candidato sindaco Galiano
Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta «Competenza tecnica e programmazione per far risorgere la nostra città»
Amedeo Bottaro | L'Uomo oltre la fascia: undici anni d'amore, opere e sacrifici per Trani Politica Amedeo Bottaro | L'Uomo oltre la fascia: undici anni d'amore, opere e sacrifici per Trani Prima di essere Sindaco, Bottaro è stato un figlio, un marito e un padre. Il comizio di commiato è stato un racconto intimo di un viaggio politico e del suo altissimo costo umano
Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità» Politica Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità» Nota del presidio tecnico guidato dall'ex candidato Sindaco Evidenziati il calo demografico, le carenze di organico e la gestione problematica dei cantieri PNRR
Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere» Speciale Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere» L’ascolto quotidiano e i progetti concreti per la città con "Popolari per Galiano"
Elezioni a Trani, Alleanza Verdi e Sinistra scende in piazza: comizio domenicale per Rossi e Ferreri Speciale Elezioni a Trani, Alleanza Verdi e Sinistra scende in piazza: comizio domenicale per Rossi e Ferreri Appuntamento il 17 maggio in Piazza della Repubblica a sostegno di Marco Galiano Sindaco: focus su ambiente, inclusione e giustizia sociale con il Segretario Regionale Riccardo Rossi.
Disabilità e inclusione: il punto della situazione con Fabrizio Ferrante Speciale Disabilità e inclusione: il punto della situazione con Fabrizio Ferrante Nella serata di ieri il vicesindaco, candidato al Consiglio Comunale, ha illustrato i risultati del progetto “Trani Autism Friendly” alla cittadinanza
Apulia Trani U17, Capogrosso suona la carica: «Orgoglioso del percorso, ora ci giochiamo la finale con la Pink Bari
18 maggio 2026 Apulia Trani U17, Capogrosso suona la carica: «Orgoglioso del percorso, ora ci giochiamo la finale con la Pink Bari
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva
18 maggio 2026 Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva
Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi
18 maggio 2026 Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi
Tre giovani violinisti conquistano il Teatro Curci: pioggia di primi premi al concorso internazionale
18 maggio 2026 Tre giovani violinisti conquistano il Teatro Curci: pioggia di primi premi al concorso internazionale
Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta
18 maggio 2026 Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta
Yoga e pilates al monastero di Trani per una giusta causa
18 maggio 2026 Yoga e pilates al monastero di Trani per una giusta causa
Amedeo Bottaro | L'Uomo oltre la fascia: undici anni d'amore, opere e sacrifici per Trani
18 maggio 2026 Amedeo Bottaro | L'Uomo oltre la fascia: undici anni d'amore, opere e sacrifici per Trani
Elezioni, variazione giornate di apertura uffici anagrafe e stato civile
18 maggio 2026 Elezioni, variazione giornate di apertura uffici anagrafe e stato civile
Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento
17 maggio 2026 Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento
A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale
17 maggio 2026 A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.