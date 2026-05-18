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Amministrative Trani 2026: Il Movimento 5 Stelle presenta il progetto "Vito Branà Sindaco" con i vertici nazionali
Questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Repubblica, l'intervento del candidato Sindaco e del V.Presidente della Camera dei Deputati Michele Gubitosa
Trani - lunedì 18 maggio 2026 12.29 Sponsorizzato
La definizione dell'offerta politica per la prossima amministrazione della città di Trani giunge a un passaggio istituzionale determinante. Questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Repubblica, il candidato Sindaco Vito Branà illustrerà i punti cardine del programma di governo del Movimento 5 Stelle. L'evento vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti parlamentari e territoriali del movimento, a suggello della solidità istituzionale che sostiene il progetto civico locale. Sotto la linea programmatica del Movimento 2050, la manifestazione si propone come momento di confronto trasparente con la cittadinanza, focalizzandosi sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'efficienza amministrativa e del rigenerato patto etico con l'elettorato.
Gli interventi istituzionali: la filiera programmatica
Il tavolo dei relatori di questa sera offrirà un'analisi approfondita delle sinergie tra l'azione parlamentare e la pianificazione degli enti locali, interverranno:Le linee di governo del candidato Sindaco Vito Branà
Il nucleo centrale della serata sarà dedicato all'esposizione della proposta amministrativa di Vito Branà. Forte dell'esperienza maturata in sei anni di attività consiliare e supportato dal posizionamento come primo candidato nell'ordine di sorteggio della scheda elettorale, Branà esporrà le soluzioni tecniche individuate per la gestione della macchina comunale:
L'incontro pubblico di questa sera rappresenta un'opportunità di analisi dei modelli di governance proposti per il futuro di Trani. Il Movimento 5 Stelle intende accreditarsi dinanzi al corpo elettorale come forza di governo affidabile, competente e radicata sui sani princìpi della trasparenza amministrativa.
La cittadinanza è invitata a partecipare questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00, in Piazza della Repubblica.
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Gli interventi istituzionali: la filiera programmatica
Il tavolo dei relatori di questa sera offrirà un'analisi approfondita delle sinergie tra l'azione parlamentare e la pianificazione degli enti locali, interverranno:
- On. Michele Gubitosa (Vicepresidente nazionale M5S e Portavoce alla Camera)
- On. Leonardo Donno (Portavoce alla Camera e Coordinatore Regionale)
- Letizia Morra (Coordinatrice Provinciale BAT)
Il nucleo centrale della serata sarà dedicato all'esposizione della proposta amministrativa di Vito Branà. Forte dell'esperienza maturata in sei anni di attività consiliare e supportato dal posizionamento come primo candidato nell'ordine di sorteggio della scheda elettorale, Branà esporrà le soluzioni tecniche individuate per la gestione della macchina comunale:
- Trasparenza finanziaria e Partecipate
- Rigore amministrativo e competenze
- Patto etico con la cittadinanza
L'incontro pubblico di questa sera rappresenta un'opportunità di analisi dei modelli di governance proposti per il futuro di Trani. Il Movimento 5 Stelle intende accreditarsi dinanzi al corpo elettorale come forza di governo affidabile, competente e radicata sui sani princìpi della trasparenza amministrativa.
La cittadinanza è invitata a partecipare questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00, in Piazza della Repubblica.
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