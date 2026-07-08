Giunta Galiano, De Santis: «Si apre una stagione politica per fare di Trani capitale della cultura e dell'accoglienza nel Mediterraneo»

«Auguro buon lavoro alla squadra di governo varata dal sindaco di Trani, Marco Galiano, all'insegna di una politica pragmatica e rigorosa, che si mette al servizio della città e della sua comunità. Galiano ha scelto sin dal principio un approccio diretto e semplice nel rapporto e nel dialogo con i suoi concittadini, consapevole dell'arduo compito di amministrare una città importante come Trani, chiamata ad affrontare sfide decisive per il proprio futuro. Trani, co-capoluogo della Bat, ha tutte le potenzialità per intraprendere un percorso di crescita, sviluppo e benessere, rafforzando il proprio ruolo fino a diventare un punto di riferimento per la cultura e l'accoglienza nel Mediterraneo e in Europa. Con l'avvio della nuova giunta si apre una stagione politica che dovrà puntare con determinazione a questo obiettivo».