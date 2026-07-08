Domenico De Santis - Segretario Regionale PD. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Domenico De Santis - Segretario Regionale PD. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Giunta Galiano, De Santis: «Si apre una stagione politica per fare di Trani capitale della cultura e dell'accoglienza nel Mediterraneo»

Il consigliere regionale e segretario del PD Puglia augura buon lavoro al sindaco e alla nuova squadra di governo

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 8.09 Comunicato Stampa
Il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico della Puglia, Domenico De Santis, esprime gli auguri di buon lavoro al sindaco di Trani, Marco Galiano, e alla nuova giunta comunale, sottolineando la necessità di avviare una stagione amministrativa fondata su pragmatismo, dialogo e capacità di affrontare le sfide strategiche della città:

«Auguro buon lavoro alla squadra di governo varata dal sindaco di Trani, Marco Galiano, all'insegna di una politica pragmatica e rigorosa, che si mette al servizio della città e della sua comunità. Galiano ha scelto sin dal principio un approccio diretto e semplice nel rapporto e nel dialogo con i suoi concittadini, consapevole dell'arduo compito di amministrare una città importante come Trani, chiamata ad affrontare sfide decisive per il proprio futuro. Trani, co-capoluogo della Bat, ha tutte le potenzialità per intraprendere un percorso di crescita, sviluppo e benessere, rafforzando il proprio ruolo fino a diventare un punto di riferimento per la cultura e l'accoglienza nel Mediterraneo e in Europa. Con l'avvio della nuova giunta si apre una stagione politica che dovrà puntare con determinazione a questo obiettivo».

  • Marco Galiano
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