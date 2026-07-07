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Politica

Centrodestra tranese: «La nuova Giunta Galiano non rappresenta la discontinuità promessa»

La coalizione annuncia una conferenza stampa e chiede un presidente del Consiglio comunale super partes

Trani - martedì 7 luglio 2026 17.46 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del Movimento Guarriello Sindaco , Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento Trani libera.

La coalizione di centrodestra prende atto della composizione della nuova Giunta comunale presentata questa mattina dal sindaco Marco Galiano. Su di essa esprime una valutazione politica netta, grave e circostanziata.

Durante la campagna elettorale, il centrodestra aveva scelto di rappresentare – con un'immagine elaborata con intelligenza artificiale, dichiaratamente ironica e satirica – il candidato Galiano affiancato da alcune figure di spicco dell'amministrazione uscente. Quell'immagine, derubricata all'epoca a provocazione, si è oggi rivelata un documento politico: la Giunta appena varata certifica, nei fatti, la continuità organica con la stagione amministrativa che i cittadini di Trani credevano di aver archiviato con il voto.

Alla luce di ciò, poniamo pubblicamente al Sindaco e alla città quattro questioni non eludibili:
1. Di quale "rinnovamento" si tratta quando 7 assessori su 9 provengono, con ruoli diversi, dalla stessa area politica e amministrativa che ha governato Trani negli ultimi undici anni? 2. Con quale coerenza si è promessa la "discontinuità" se il primo atto di governo è la riassegnazione delle deleghe ai medesimi protagonisti del passato? 3. È questo il "cambio di passo" annunciato agli elettori, o siamo di fronte a una mera operazione di restyling del potere che redistribuisce le poltrone all'interno dello stesso perimetro? 4. Dopo aver assegnato il 78% della Giunta al vecchio sistema, il Sindaco intende completare l'opera affidando anche la Presidenza del Consiglio Comunale a figure organiche delle passate stagioni?
Trani merita chiarezza. I cittadini hanno il diritto di sapere se il voto espresso al ballottaggio abbia determinato un reale cambio di direzione politica, o se abbia semplicemente legittimato un cambio di casacca dentro la maggioranza che amministra la città da oltre un decennio.

Il centrodestra non mette in discussione la dignità o le competenze personali dei singoli assessori nominati, ai quali va il rispetto istituzionale dovuto a chi assume un incarico pubblico. Ciò che la coalizione contesta, con fermezza, è l'incoerenza tra le promesse elettorali di discontinuità e gli atti amministrativi che si registrano.

Per questi motivi, la coalizione di centrodestra convoca una conferenza stampa nei prossimi giorni. In quella sede verranno illustrati dati, documenti e valutazioni sulla composizione della Giunta.

Contestualmente, la coalizione chiede formalmente al Sindaco Galiano di impegnarsi affinché la si scelga come Presidente del Consiglio Comunale una figura di garanzia, super partes, non riconducibile all'apparato politico-amministrativo del passato. È l'ultima possibilità per dimostrare che la parola "discontinuità" ha ancora un significato.

Trani non può permettersi altri cinque anni di passato.

Colazione di centrodestra
Movimento Guarriello Sindaco
Fratelli d'Italia
Forza Italia
Movimento Trani libera
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