provincia bat
provincia bat
Politica

Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto

Bucci, Todisco, Quarta e Valente annunciano la mancata partecipazione alla riunione del 9 giugno

Trani - martedì 9 giugno 2026 11.00 Comunicato Stampa
I Consiglieri Provinciali della lista Centrosinistra per la BAT – Marzia Bucci, Vincenzo Todisco, Emanuele Quarta ed Edmondo Valente comunicano che non prenderanno parte all'incontro convocato dal Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, per il prossimo 9 giugno presso la Sala Consiliare provinciale. La decisione nasce dalla convinzione che il confronto sulle questioni di competenza dell'Ente debba svolgersi esclusivamente nelle sedi istituzionali previste dall'ordinamento e, in particolare, all'interno del Consiglio Provinciale, organo democraticamente eletto e deputato alla discussione e all'indirizzo politico amministrativo.

I sottoscritti consiglieri ribadiscono pertanto la necessità di riportare ogni confronto sui temi strategici della Provincia all'interno delle istituzioni rappresentative, nel pieno rispetto delle prerogative dei consiglieri e delle regole democratiche che disciplinano il funzionamento dell'Ente. Per tali ragioni, si rinnova l'invito al Presidente della Provincia a convocare il Consiglio Provinciale affinché le questioni di interesse dell'intera comunità provinciale possano essere affrontate nella sede istituzionale competente, garantendo trasparenza, partecipazione e confronto pubblico.
  • Politica
Altri contenuti a tema
Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani Il dirigente scolastico supera Angelo Guarriello al ballottaggio e raccoglie il testimone di Amedeo Bottaro dopo dieci anni di amministrazione
Ballottaggio | Matteo Renzi, Antonio Decaro e Francesco Boccia a Trani per sostenere Marco Galiano Speciale Ballottaggio | Matteo Renzi, Antonio Decaro e Francesco Boccia a Trani per sostenere Marco Galiano Comizio conclusivo alle ore 21:00 in Piazza Libertà
Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi Enti locali Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi Nessuna nuova nomina per il secondo turno dell’8 e 9 giugno
Ballottaggio a Trani, Avs punta su Galiano: “La città scelga un volto sorridente, non la destra meloniana” Speciale Ballottaggio a Trani, Avs punta su Galiano: “La città scelga un volto sorridente, non la destra meloniana” Sinistra Italiana/Alleanza Verdi e Sinistra rivendica il risultato del primo turno e rilancia la sfida del 7 e 8 giugno
Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 23 ha votato il 37.53 % degli elettori Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 23 ha votato il 37.53 % degli elettori Le operazioni di voto riprendono domani alle ore 7:00
Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 19 ha votato il 25.69% di elettori Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 19 ha votato il 25.69% di elettori Prossimo aggiornamento alle ore 23
Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 12 ha votato il 12.91% di elettori Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 12 ha votato il 12.91% di elettori Prossimo aggiornamento alle ore 19
Verifiche su una sezione elettorale: possibili cambiamenti tra gli eletti, ma si attende l’ufficialità Verifiche su una sezione elettorale: possibili cambiamenti tra gli eletti, ma si attende l’ufficialità Secondo fonti ufficiose emergerebbero voti non registrati per Roberto Gargiuolo e Raimondo Lima
Trani avrà - finalmente - un nuovo Palazzetto: in arrivo 3 milioni di euro dal Governo
9 giugno 2026 Trani avrà - finalmente - un nuovo Palazzetto: in arrivo 3 milioni di euro dal Governo
Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
9 giugno 2026 Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
9 giugno 2026 Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
9 giugno 2026 Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
8 giugno 2026 Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
8 giugno 2026 Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice»
8 giugno 2026 Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice»
Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani
8 giugno 2026 Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani
Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva
8 giugno 2026 Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva
A Trani un incontro spirituale su "Il cammino dello spirito e il dono dell’indulgenza "
8 giugno 2026 A Trani un incontro spirituale su "Il cammino dello spirito e il dono dell’indulgenza"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.