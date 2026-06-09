Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto

I Consiglieri Provinciali della lista Centrosinistra per la BAT – Marzia Bucci, Vincenzo Todisco, Emanuele Quarta ed Edmondo Valente comunicano che non prenderanno parte all'incontro convocato dal Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, per il prossimo 9 giugno presso la Sala Consiliare provinciale. La decisione nasce dalla convinzione che il confronto sulle questioni di competenza dell'Ente debba svolgersi esclusivamente nelle sedi istituzionali previste dall'ordinamento e, in particolare, all'interno del Consiglio Provinciale, organo democraticamente eletto e deputato alla discussione e all'indirizzo politico amministrativo.I sottoscritti consiglieri ribadiscono pertanto la necessità di riportare ogni confronto sui temi strategici della Provincia all'interno delle istituzioni rappresentative, nel pieno rispetto delle prerogative dei consiglieri e delle regole democratiche che disciplinano il funzionamento dell'Ente. Per tali ragioni, si rinnova l'invito al Presidente della Provincia a convocare il Consiglio Provinciale affinché le questioni di interesse dell'intera comunità provinciale possano essere affrontate nella sede istituzionale competente, garantendo trasparenza, partecipazione e confronto pubblico.