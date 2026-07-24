GialloZafferano premia Trani: Quintessenza e Casa Sgarra nella classifica dei migliori di Puglia

Trani si ritaglia un posto di rilievo nella classifica "Top 10 – Puglia" pubblicata da GialloZafferano Ristoranti. La graduatoria, realizzata attraverso una nuova metaguida che incrocia dati e valutazioni provenienti da 15 diverse fonti, premia due indirizzi della città.A conquistare il 5° posto è Quintessenza dei fratelli Di Gennaro, mentre Casa Sgarra si classifica al 10° posto, confermando la qualità dell'offerta gastronomica tranese nel panorama regionale.La classifica è guidata da Pashà di Polignano a Mare, seguito da Antichi Sapori di Montegrosso e Angelo Sabatelli di Putignano.Nel presentare la nuova iniziativa, GialloZafferano spiega che la metaguida è pensata per aiutare gli utenti a scegliere dove mangiare, incrociando in maniera trasparente i voti di 15 fonti differenti. L'obiettivo è offrire una selezione dei migliori ristoranti del territorio, consultabile gratuitamente attraverso la nuova app dedicata.Con due ristoranti presenti nella Top 10 regionale, Trani consolida la propria reputazione come una delle mete gastronomiche più apprezzate della Puglia. Un risultato che premia il lavoro degli chef e delle rispettive brigate, contribuendo a valorizzare l'immagine della città anche dal punto di vista dell'alta ristorazione e dell'attrattività turistica.