Il talento tranese tra le stelle Michelin: Pierfrancesco Calefato, executive chef di Villa Ascosa

Avere talento è un dono, un'arte prima segreta e poi esplosa, un quid distintivo, premiante. L'executive chef di Villa Ascosaha talento. Ed a consacrare questo merito è stata l'Università dei Sapori nella tappa umbra di, concorso enogastronomico in collaborazione con Winitaly.Pierfrancesco con le sue creazioni ha stupito e conquistato anche i giudici di questo prestigioso talent rimanendo fedele alla tradizione della sua terra. Il suo cappero in abbinamento, caldo alla carota cbt, e freddo della granita di passion fruit, ha creato un'esplosione di sapidità agrodolce deliziando anche i palati più critici. Il suo "riso del lunedì" ha poi definitivamente confermato le prime impressioni positive sbaragliando avversari del calibro di 1 e 2 stelle Michelin.L'amore per la sua terra e per ilsono stati gli ingredienti fondamentali del plauso conferitogli.