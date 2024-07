Riqualificazione del verde, a dimora altre 24 palme

Proseguono le attività previste dal piano di sostituzione di alberi in città. Da questa mattina operai del verde in azione per completare le piantumazioni mancanti sull'intera fascia del lungomare urbano cittadino, da piazzale Marinai d'Italia fino a giungere a piazza Plebiscito e piazza Tiepolo. A dimora, complessivamente, 24 specie palmizie, resistenti alle aggressioni del puntueruolo rosso, tra whashingtonie e camelox, queste ultime individuate per la zona di piazza Plebiscito che sarà oggetto, nei mesi a seguire, di ulteriori azioni di ripiantumazione. Nel giro di qualche giorno, dunque, una rinnovata identità fortemente naturale interesserà alcuni dei luoghi più attrattivi della città valorizzandone caratteristiche e rendendoli più attrattivi.A seguire le attività, il vice sindaco Fabrizio Ferrante, con delega alla manutenzione del verde: "Come promesso, stiamo dando corso alle attività di ripiantumazione in luogo delle palme tagliate l'anno scorso per motivi di sicurezza. Le specie individuate hanno una comprovata resistenza rispetto agli attacchi del punteruolo rosso quindi abbiamo motivo di garantire sulla loro durata nel tempo. Voglio rassicurare ancora una volta i cittadini, al termine di tutte le attività previste avremo una città più verde e di certo più sicura".