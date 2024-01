Ringhiere e transenne sul lungomare Cristoforo Colombo, ma è solo un palliativo

5 foto Le condizioni delle ringhiere

È da tempo che i parapetti del lungo mare Cristoforo Colombo, più precisamente quelli della camminata che si affaccia vicino a dove sorge l'ex sciala delle cozze, giacciono in condizioni pericolanti.Nonostante ľinverno, i cittadini e i passanti non rinunciano ad una passeggiata sul lungomare tranese, proprio questo il motivo che ha portato alla segnalazione.Dalle foto e dai video che arrivano dai lettori, le ringhiere appaiono nitidamente consumate e arrugginite, condizione che quasi ci si potrebbe aspettare, data la loro posizione su una zona così esposta ai venti e alla salsedine del mare. Ma è proprio questa previsione che dovrebbe spingere alla risoluzione immediata, o a preventivare che ciò accada.Invece la situazione è stantia da tempo, da mesi, unico atto compiuto è stato il sovrapporre alle ringhiere delle transenne, palliativo per eccellenza dei mancati interventi.Certamente quell'accrocco di transenne, che in alcuni sostituiscono addirittura i parapetti, balza all'occhio e indubbiamente non è un bel vedere.