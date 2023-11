Molto più di un paio di “sbarre”

Camminando per la città sarà capitato a tutti di imbattersi in alcune delle attrezzature sportive pubbliche, situate all'aperto, sbarre e parallele, che aiutano gli amanti dello sport all'area aperta, o chi non riesce a rispettare gli orari della palestra, a non rinunciare ad un sano allenamento.Sono molti gli, amatori e agonisti, che scelgono queste strutture come base dei loro allenamenti.Ma a quanto pare. Dall'incontro conapprendiamo come si potrebbe intervenire su queste strutture per migliorarle e quanto questo "" possa aiutare la città.Gli atleti in questione sono Gianlucaesperto di Calisthenics,deldi "migliore alzata in pull up/chin up" presso la gara di street lifting organizzata dalla Powerfit di Modugno, e Pasqualeeddi calisthenics e street lifting,ed atleta agonista."Il calisthenics", ci raccontano i due atleti, "è una disciplina a corpo libero basata su esercizi di resistenza e di forza, (trazioni, piegamenti tra i più celebri). La disciplina permette di migliorare forza, resistenza e flessibilità del proprio corpo".che oltre ad esseree funzionale per il raggiungimento di vari obbiettivi fisici, necessità solo di poche, ma precise, strutture, spesso e volentieri allocate in luoghi pubblici all'aperto, ed utili anche alla collettività nel suo complesso.Ma perché legiàalla pratica della disciplina?"Le attuali strutture. Esempio possono essere le parallele nei pressi del lungomare, la cui larghezza non è regolamentare per la disciplina e potrebbe causare dei(tendinopatie e scompensi articolari)".Proseguono gli atleti:" Laè estremamente pericolosa in quanto. Nella villa comunale le parallele, invece, sono troppo strette e ciò potrebbe causare i medesimi problemi".Laadatto alla pratica effettiva del calisthenics, sarebbe senz'altro unper Trani, ma sarebbe anche unI due atleti ci rivelano infatti chedi questa disciplina che si tengonoe che muovonoverso i comuni che li ospitano."Per quanto riguarda le competizioni a livello nazionale troviamo la BURNINGATE Freestyle Cup e la JCC competition, organizzata da Juri Chechi in persona. In Puglia recentemente si è svolta la gara di EPICBARS ed il 15 ottobre si è svolto un meeting nel parco comunale di Terlizzi".Attività fisica è spesso associata al tempo libero, anche se per molti, divenendo una vera, nel caso di, da padroneggiare e capace di curare mente e fisico contemporaneamente.Lo sport è la valvola di sfogo e la passione di molte persone, il calisthenics ne è uno degli esempi più plateali ed ospitare delle vere e proprie competizioni aggiungerebbe senz'altro una