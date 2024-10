Ancora un boato da Piazza Teatro: un potente petardo fatto deflagrare tra la gente

"Nelle ultime due notti queste deflagrazioni sono arrivate intorno all'una, ma questa sera l'esplosione questo grosso petardo - forse una bomba carta, dalla potenza esplosiva notevole è avvenuta tra le panchine, mentre alcune persone erano lì a chiacchierare". Questa è la testimonianza di uno dei residenti intorno a Piazza Teatro, un luogo dove da troppo tempo di scena sono degrado, abbandono,violenza. Dopo l'esplosione la piazza si è riempita di un fumo denso e alcuni presenti hanno soccorso un uomo che avuto un mancamento per il forte spavento. "Qui è così ormai ogni sera, adesso hanno preso questa abitudine di esplodere questi potentissimi petardi e diventano sempre più aggressivi probabilmente perché si sentono impuniti" : così un altro residente, che fa presente infatti che questi episodi fino all'altra notte erano avvenuti intorno all'una e invece questa sera l'esplosione è avvenuta tra la gente, in quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla serata di ottobre. "Tutto ciò fa passar la voglia di uscire - aggiunge un giovane che abita proprio nei pressi di piazza Teatro :" La gente non si sente sicura…Ne parlavo oggi con i vicini di casa: Poca sicurezza, città buia…Trani non si merita tutto questo".