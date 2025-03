Non è un pesce d'Aprile: da domani a Trani si parcheggia gratis

Dopo 15 anni da oggi c'è l'addio definitivo al servizio «in house» dei parcheggi cittadini affidati all'AMET, termina infatti al 31 marzo, dopo innumerevoli proroghe, la gestione della sosta a pagamento, da parte della municipalizzata, che da domani ufficialmente avrà come gestore la società SIS srl vincitrice del bando di gara che fu indetto lo scorso mese di giugno. Dal 01 di aprile, e non è uno scherzo, per almeno un mese, non si pagherà sulle strisce blu nell'attesa della attivazione del servizio da parte del nuovo concessionario a seguito della Determina Dirigenziale n.196 del 21/05/2025 a firma del Comandante Leonardo Cuocci dove si legge: "Di affidare (...) il servizio di concessione dei servizi di gestione dei parcheggi insistenti sul territorio cittadino ed individuati nel capitolato speciale d'appalto alla ditta SIS Segnaletica Industriale Stradale srl (...) periodo di 24 mesi e per un canone biennale di € 700.000,00 comprensivo di iva ed oneri; di procedere all'esecuzione anticipata della concessione dei servizi nelle more della stipula del contratto (...) e di interrompere il regime di proroga in cui lo stesso viene eseguito"Amet avrà cura in breve tempo di ritirare la segnaletica ed i parcometri dislocati in città , soprattutto gestire chi ha in corso abbonamenti che vanno oltre il 31 di marzo, si prevedono rimborsi parziali o migrazione tecnica al nuovo concessionario, ma questo potrebbe essere l'ultimo dei problemi atteso che dalla aggiudicazione è infiammata la polemica sul destino degli ausiliari della sosta, che oggi vedono concludersi ufficialmente il loro contratto con AMET, la cui sorte è letta con opacità malgrado la clausola sociale presente nel bando di gara che obbligherebbe il nuovo concessionario ad un assorbimento degli stessi. Si legge dal: " (omissis) obbligo di assorbire nel proprio organico preferibilmente il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente (n. 5 operatori con qualifica di ausiliari della sosta), come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore del concessionario , di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81; il personale attualmente contrattualizzato è costituito da numero cinque (5) operatori con qualifica di ausiliari della sosta con contratto di lavoro CCNL Autoferrotranvieri assunti a tempo indeterminato part-time (30 ore settimanali) parametro 138 operatore della mobilità".Nonostante ciò, la questione a detta dei sindacati e di parte della politica tranese, non è chiara, perchè il nuovo inquadramento risulterebbe penalizzante rispetto all'attuale contratto che vede allocati gli ausiliari del traffico nella categoria di "autoferrotranvieri" a tempo indeterminato, mente il nuovo sarebbe di inquadramento a categoria inferiore ed a tempo determinato: " Che il Sindaco Amedeo Bottaro e l'Amministrazione non si defili da tale questione - si legge da più parti - scaricandosi del problema solo perchè ora il servizio non è più gestito da AMET. Si tratta di persone che hanno acquisito, in questi anni, una competenza tale da poter consentire di valutare un loro assorbimento nella municipalizzata detenuta al 100% dal Comune di Trani".