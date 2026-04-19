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Amet Spa, bando per un’assunzione a tempo indeterminato: selezione per l’area amministrativa

Ricerca di un assistente contabile con esperienza: domande entro il 14 maggio, selezione gestita tramite Randstad Italia

Trani - domenica 19 aprile 2026 16.29 Comunicato Stampa
Amet Spa ha avviato una selezione pubblica per l'assunzione di un assistente all'area contabilità dell'ufficio amministrativo, con contratto a tempo pieno e indeterminato. L'avviso, pubblicato il 14 aprile e con scadenza fissata al 14 maggio, sarà gestito attraverso la piattaforma Randstad Italia.

La figura ricercata sarà inquadrata nella categoria Bs del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. La società, partecipata pubblica attiva nella distribuzione di energia elettrica, motiva l'assunzione con la crescente complessità degli adempimenti amministrativi e contabili, anche alla luce delle recenti modifiche normative e delle esigenze di controllo da parte degli enti regolatori.

Per partecipare è richiesta una laurea in Economia (triennale, magistrale o vecchio ordinamento), una solida conoscenza degli strumenti informatici e dei software contabili, oltre ad almeno cinque anni di esperienza documentata in ambito amministrativo-contabile, maturata presso aziende, studi professionali o società di revisione.

La selezione potrà prevedere una fase preselettiva, nel caso in cui le candidature superino le quaranta unità, seguita da una prova scritta e una orale. I test verteranno su materie come principi contabili, normativa fiscale, trasparenza e anticorruzione, oltre alla valutazione delle capacità di lavoro in team.

Alla formazione della graduatoria finale contribuiranno anche i titoli e le esperienze professionali, per un punteggio complessivo espresso in centesimi. La graduatoria resterà valida per due anni e potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. Dal link che segue la comunicazione ufficiale dal sito istituzionale di Amet Spa: Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 01(uno) Assistente Ufficio Amministrativo. - AMET SPA - offerte di lavoro | Randstad Italia
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