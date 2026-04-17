Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico

Operazione mirata ed efficace questa mattina in piazza Gradenigo, dove gli agenti della Polizia Locale di Trani, in servizio nel settore amministrativo-annonario, sono intervenuti nell'ambito di una serie di controlli finalizzati al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici. Durante l'attività ispettiva, gli operatori hanno individuato un venditore non autorizzato intento a commercializzare pesce in un'area non consentita. L'intervento è stato immediato: sequestrate diverse casse di prodotto, nello specifico seppie, e contestata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.A conferma dell'efficienza e della sinergia operativa tra enti, sul posto è intervenuto anche il personale della ASL, che ha provveduto alla redazione del verbale di identificazione dei prodotti della pesca. Successivamente, la merce sequestrata è stata devoluta, secondo le procedure previste, all'Istituto Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli in via Mario Pagano.Un'azione che dimostra non solo il rigore nei controlli, ma anche attenzione al sociale, trasformando un'operazione repressiva in un gesto di utilità per la comunità. L'attività rientra in un più ampio piano di vigilanza del territorio: ulteriori controlli sono già programmati nei prossimi giorni, a testimonianza di una presenza costante e capillare della Polizia Locale a tutela della legalità, della salute dei cittadini e del corretto svolgimento delle attività commerciali.