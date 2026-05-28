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Vita di città

Shock sul lungomare di Trani: si abbassa i pantaloni e defeca davanti ai passanti

L’episodio riaccende le polemiche su inciviltà e degrado negli spazi pubblici cittadini

Trani - giovedì 28 maggio 2026 16.19
Momenti di incredulità sul lungomare di Trani, dove un uomo è stato notato mentre, dopo alcuni atteggiamenti sospetti, si sarebbe abbassato i pantaloni iniziando a defecare accanto ad un'auto parcheggiata, in pieno giorno.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sotto gli occhi di alcune persone presenti in zona, comprese alcune giovani bagnanti. Secondo quanto riferito dai presenti, l'uomo avrebbe dapprima attirato l'attenzione con movimenti insoliti, per poi compiere il gesto incurante della presenza di passanti e automobilisti, seppur pochi considerata l'ora. Le deiezioni sono poi state lasciate sull'asfalto, senza che l'uomo provvedesse a ripulire l'area.

Un episodio che rappresenta l'ennesimo segnale di inciviltà e di scarsa attenzione verso il decoro urbano e il rispetto degli spazi pubblici condivisi.
Deiezioni sul lungomare
Deiezioni sul lungomare
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