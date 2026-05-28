Palazzo Covelli
Palazzo Covelli
Associazioni ed Ordini Professionali

"Concorsi e Nuove Chiese": a Trani si parla di architettura e progettazione nel patrimonio ecclesiastico

Oggi a Palazzo Covelli: evento organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della BAT

Trani - giovedì 28 maggio 2026
Si terrà giovedì 28 maggio, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso Palazzo Covelli in Via Ognissanti 123 a Trani, il convegno dal titolo "Concorsi e Nuove Chiese. Analisi, procedure e strategie per la diffusione del concorso di progettazione", promosso dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani in collaborazione con la rivista "Chiesa Oggi. Architettura e Comunicazione".

L'evento si aprirà alle 16.30 con i saluti istituzionali affidati all'arch. Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia Bat, nonchè di Don Sergio Pellegrini, vicario generale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, e all'ing. Antonio Ragno, direttore dell'ufficio beni culturali ed edilizia di culto della stessa Arcidiocesi. Il cuore dell'evento sarà la conferenza delle 16.45, affidata all'arch. Caterina Parrello, direttore editoriale di "Chiesa Oggi", che affronterà analisi, procedure e strategie per la diffusione del concorso di progettazione, con un focus sui 25 anni di concorsi per le nuove chiese in Italia e sui concorsi per l'adeguamento liturgico delle cattedrali. Spazio anche al riuso e alla trasformazione del patrimonio ecclesiastico e religioso, nonché agli esempi di valorizzazione del patrimonio e del territorio. L'evento rientra tra gli eventi formativi dell'Ordine e vale tre crediti formativi per gli architetti
Elezioni Amministrative 2026
  • architetti
Altri contenuti a tema
La lezione tra storia e modernità di Ludwig Mies e Louis Kanh maestri dell’architettura del ‘900 La lezione tra storia e modernità di Ludwig Mies e Louis Kanh maestri dell’architettura del ‘900 L’evento dell’Ordine degli Architetti BAT a Trani ed il primo atto formativo dedicato a figure iconiche
Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat Attualità Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat Evento formativo a Palazzo Covelli organizzato in collaborazione con il Consiglio Disciplina dell’Ordine
L’architettura del paesaggio protagonista a Trani a Palazzo Covelli con l’arch. Gerardo Sassano Eventi e cultura L’architettura del paesaggio protagonista a Trani a Palazzo Covelli con l’arch. Gerardo Sassano Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti BAT. Ospite il Presidente dell’Ordine di Potenza
Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli Attualità Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli Venerdì 13 marzo a Trani l’evento con l’architetto e paesaggista Gerardo Sassano per discutere di cambiamento climatico, progettazione e reti ecologiche
Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli Eventi e cultura Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli A Palazzo Covelli confronto tra accademia e professione sul futuro delle città. Al centro sostenibilità, spazio pubblico e ruolo della donna architetto
Rigenerazione urbana e sostenibilità: nel pomeriggio a Trani incontro con Eliana Cangelli a Palazzo Covelli Attualità Rigenerazione urbana e sostenibilità: nel pomeriggio a Trani incontro con Eliana Cangelli a Palazzo Covelli Un confronto istituzionale sui processi di trasformazione sostenibile della città contemporanea
Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli Eventi e cultura Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli All’Ordine degli Architetti BAT un incontro dedicato alla trasformazione sostenibile dello spazio pubblico
La metamorfosi perpetua di Tirana ora una delle capitali più attrattive per urbanistica ed architettura Eventi e cultura La metamorfosi perpetua di Tirana ora una delle capitali più attrattive per urbanistica ed architettura A Trani incontro dell’Ordine degli Architetti BAT, prof. Vokshi: «Negli ultimi trent’anni quanto fatto da altri in cento»
Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”
28 maggio 2026 Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”
“Divina Commedia… divina, ma un po’ più comica”: a Trani il saggio-spettacolo dell’Università della Terza Età
28 maggio 2026 “Divina Commedia… divina, ma un po’ più comica”: a Trani il saggio-spettacolo dell’Università della Terza Età
La storia sul palco del Mimesis di Trani: “Mussolini – Ultima notte a Dongo”
28 maggio 2026 La storia sul palco del Mimesis di Trani: “Mussolini – Ultima notte a Dongo”
Lutto a Trani: morto Umberto, padre di don Mauro Sarni
27 maggio 2026 Lutto a Trani: morto Umberto, padre di don Mauro Sarni
Verifiche su una sezione elettorale: possibili cambiamenti tra gli eletti, ma si attende l’ufficialità
27 maggio 2026 Verifiche su una sezione elettorale: possibili cambiamenti tra gli eletti, ma si attende l’ufficialità
In vigore il nuovo regolamento sui dehors
27 maggio 2026 In vigore il nuovo regolamento sui dehors
Comunali Trani 2026 | Il consenso record dei dieci candidati top di queste amministrative. Statistiche e curiosità.
27 maggio 2026 Comunali Trani 2026 | Il consenso record dei dieci candidati top di queste amministrative. Statistiche e curiosità.
Astradelta, da Trani una nuova voce della musica indipendente: il 17 giugno esce “Bleedink "
27 maggio 2026 Astradelta, da Trani una nuova voce della musica indipendente: il 17 giugno esce “Bleedink"
A Trani arriva il cofondatore e storico bassista dei Litfiba Gianni Maroccolo
27 maggio 2026 A Trani arriva il cofondatore e storico bassista dei Litfiba Gianni Maroccolo
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
26 maggio 2026 Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.