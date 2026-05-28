Amministrative Trani 2026 | Si avvicina il ballottaggio ed i candidati tutti ringraziano

Marco Galiano , leader della coalizione di centrosinistra ha dichiarato: «Grazie a tutte e a tutti coloro che hanno scelto di votarci, ma anche a chi ha fatto una scelta diversa. Un grazie va all'intera coalizione e a tutti i tranesi e le tranesi che hanno deciso di partecipare a questa competizione elettorale, compresi gli indecisi. Ci troverete ancora per strada, continueremo a essere a vostra disposizione in queste due settimane e, ci auguriamo, anche nei prossimi cinque anni. Per ora desidero soltanto ringraziarvi per l'impegno, il sostegno e la vicinanza che ci avete dimostrato. Grazie ancora a tutti».

, leader della coalizione di centrosinistra ha dichiarato: «Grazie a tutte e a tutti coloro che hanno scelto di votarci, ma anche a chi ha fatto una scelta diversa. Un grazie va all'intera coalizione e a tutti i tranesi e le tranesi che hanno deciso di partecipare a questa competizione elettorale, compresi gli indecisi. Ci troverete ancora per strada, continueremo a essere a vostra disposizione in queste due settimane e, ci auguriamo, anche nei prossimi cinque anni. Per ora desidero soltanto ringraziarvi per l'impegno, il sostegno e la vicinanza che ci avete dimostrato. Grazie ancora a tutti». Angelo Guarriello , leader della coalizione di centrodestra: «Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato durante questa campagna elettorale. Un grazie va anche alle segreterie dei partiti, a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno sostenuto il nostro progetto in queste settimane. Ma il mio ringraziamento più grande è rivolto a quanti, da oggi, vorranno credere in una squadra forte e onesta, fondata sulla correttezza e sulla trasparenza dell'informazione, elementi che, a mio avviso, sono mancati negli ultimi undici anni. C'è chi legge il 40% dei consensi come un motivo di soddisfazione. Io credo invece che il dato più significativo sia un altro: il 60% degli elettori ha scelto di non sostenere la continuità amministrativa. È questo il vero segnale che arriva dalle urne. Se volete il cambiamento, vi chiedo di continuare a credere in noi».

, leader della coalizione di centrodestra: «Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato durante questa campagna elettorale. Un grazie va anche alle segreterie dei partiti, a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno sostenuto il nostro progetto in queste settimane. Ma il mio ringraziamento più grande è rivolto a quanti, da oggi, vorranno credere in una squadra forte e onesta, fondata sulla correttezza e sulla trasparenza dell'informazione, elementi che, a mio avviso, sono mancati negli ultimi undici anni. C'è chi legge il 40% dei consensi come un motivo di soddisfazione. Io credo invece che il dato più significativo sia un altro: il 60% degli elettori ha scelto di non sostenere la continuità amministrativa. È questo il vero segnale che arriva dalle urne. Se volete il cambiamento, vi chiedo di continuare a credere in noi». Giacomo Marinaro , leader dell'area centrista: "Grazie. Questa non è la fine di un percorso. È l'inizio di qualcosa che continuerà a vivere, a crescere ogni giorno dentro le strade della nostra città, della nostra Trani, ma soprattutto nelle persone che hanno scelto di credere in questo progetto. Non siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio, ed è giusto riconoscerlo con sincerità. Ma quello che abbiamo costruito insieme va ben oltre un risultato elettorale. Faremo innanzitutto pesare il risultato ottenuto dalle 5 liste civiche create che in 1 mese ha prodotto il 20% e passa di preferenze. Un dato Storico! Abbiamo dato vita ad un progetto autentico, fatto di persone vere, passione, sacrificio, idee e presenza costante tra la gente. Abbiamo attraversato quartieri, stretto mani, ascoltato storie, condiviso speranze. E soprattutto abbiamo dimostrato che a Trani esiste una comunità viva, pronta a mettersi in gioco per cambiare davvero le cose.

Voglio dire grazie ad ogni singola persona che ha creduto in questa avventura: ai candidati, ai volontari, ai ragazzi, alle famiglie, a chi ci ha sostenuto anche con un semplice incoraggiamento per strada. Questo risultato rappresenta comunque qualcosa di storico, costruito con entusiasmo, coraggio e amore per la nostra città. È stata un'esperienza avvincente, che ci lascia dentro emozioni fortissime e una consapevolezza ancora più grande: questo percorso non finisce qui. Continueremo ad esserci. Col sorriso, con la dignità che ha contraddistinto ! Continueremo ad ascoltare, proporre, costruire. Continueremo a lavorare per Trani con la stessa energia, la stessa passione e la stessa voglia di futuro che hanno accompagnato ogni giorno di questa campagna elettorale. Perché le idee non si fermano. E soprattutto non si ferma un guppo che ha scelto di crederci insieme. Grazie Trani, davvero."

, leader dell'area centrista: "Grazie. Questa non è la fine di un percorso. È l'inizio di qualcosa che continuerà a vivere, a crescere ogni giorno dentro le strade della nostra città, della nostra Trani, ma soprattutto nelle persone che hanno scelto di credere in questo progetto. Non siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio, ed è giusto riconoscerlo con sincerità. Ma quello che abbiamo costruito insieme va ben oltre un risultato elettorale. Faremo innanzitutto pesare il risultato ottenuto dalle 5 liste civiche create che in 1 mese ha prodotto il 20% e passa di preferenze. Un dato Storico! Abbiamo dato vita ad un progetto autentico, fatto di persone vere, passione, sacrificio, idee e presenza costante tra la gente. Abbiamo attraversato quartieri, stretto mani, ascoltato storie, condiviso speranze. E soprattutto abbiamo dimostrato che a Trani esiste una comunità viva, pronta a mettersi in gioco per cambiare davvero le cose. Voglio dire grazie ad ogni singola persona che ha creduto in questa avventura: ai candidati, ai volontari, ai ragazzi, alle famiglie, a chi ci ha sostenuto anche con un semplice incoraggiamento per strada. Questo risultato rappresenta comunque qualcosa di storico, costruito con entusiasmo, coraggio e amore per la nostra città. È stata un'esperienza avvincente, che ci lascia dentro emozioni fortissime e una consapevolezza ancora più grande: questo percorso non finisce qui. Continueremo ad esserci. Col sorriso, con la dignità che ha contraddistinto ! Continueremo ad ascoltare, proporre, costruire. Continueremo a lavorare per Trani con la stessa energia, la stessa passione e la stessa voglia di futuro che hanno accompagnato ogni giorno di questa campagna elettorale. Perché le idee non si fermano. E soprattutto non si ferma un guppo che ha scelto di crederci insieme. Grazie Trani, davvero." Angela Mercorio , leader di Liste Civiche: "1262 volte grazie. 1262voti. Non numeri. Volti, mani strette, sguardi, fiducia. Li ho conquistati uno ad uno. Con la mia voce. Con il mio sudore. Con la mia fatica. Con notti senza sonno, passi consumati per strada e il cuore messo davanti a tutto. Questo risultato non nasce da apparati o da scorciatoie. Nasce da un messaggio che è arrivato alla gente. Ai cittadini. A chi ha creduto che un modo diverso di fare politica fosse possibile. Non nego che ci siano state delusioni. Qualche tiratore franco, qualche ferita, qualche sabotaggio silenzioso che ha fatto male più di quanto si possa immaginare. Ma sapete una cosa? Le ferite insegnano. E io oggi non chiudo una storia. Metto un punto. E da quel punto ricomincio. Perché qualcuno potrà ignorarmi, criticarmi o sottovalutarmi… ma una cosa ormai è chiara: la Mercorio c'è. E non si può più far finta che non esista. Da oggi inizia un nuovo percorso. Con la stessa passione. Con ancora più consapevolezza. E con 1262 cuori che mi ricordano che vale sempre la pena credere, lottare e restare autentici. Io non sparisco. Io continuo. Grazie a tutti"

, leader di Liste Civiche: "1262 volte grazie. 1262voti. Non numeri. Volti, mani strette, sguardi, fiducia. Li ho conquistati uno ad uno. Con la mia voce. Con il mio sudore. Con la mia fatica. Con notti senza sonno, passi consumati per strada e il cuore messo davanti a tutto. Questo risultato non nasce da apparati o da scorciatoie. Nasce da un messaggio che è arrivato alla gente. Ai cittadini. A chi ha creduto che un modo diverso di fare politica fosse possibile. Non nego che ci siano state delusioni. Qualche tiratore franco, qualche ferita, qualche sabotaggio silenzioso che ha fatto male più di quanto si possa immaginare. Ma sapete una cosa? Le ferite insegnano. E io oggi non chiudo una storia. Metto un punto. E da quel punto ricomincio. Perché qualcuno potrà ignorarmi, criticarmi o sottovalutarmi… ma una cosa ormai è chiara: la Mercorio c'è. E non si può più far finta che non esista. Da oggi inizia un nuovo percorso. Con la stessa passione. Con ancora più consapevolezza. E con 1262 cuori che mi ricordano che vale sempre la pena credere, lottare e restare autentici. Io non sparisco. Io continuo. Grazie a tutti" Vito Branà, leader del Movimento 5Stelle: "A voi, che mi avete sostenuto in questo mese di campagna elettorale, sinceramente GRAZIE. A voi 26 uomini e donne che ci avete messo la faccia, sinceramente GRAZIE. A Caterina Di Cugno, per aver gestito, con tante difficoltà questo turbolento periodo, anche sostenendomi in alcuni momenti....GRAZIE! A mia moglie Elisa Lillian che è stata al mio fianco....GRAZIE! Per me è stato un ONORE rappresentarvi in questi 7 anni di consiglio comunale. Sinceramente sento di aver dato tutto quello che potevo per il bene di tutti. Torno ad essere un cittadino tra i cittadini. È stata una esperienza di vita che un giorno potrò raccontare ai miei figli. Non smettete mai di sognare e di lottare!"

Il primo turno elettorale è ormai alle spalle e ha designato i due candidati che si contenderanno la fascia tricolore di sindaco di Trani. Si tratta di, che nelle giornate del 24 e 25 maggio ha ottenuto il 40,69% dei consensi, pari a 12.799 voti, e diapprodato al ballottaggio con il 30,32%, corrispondente a 9.537 preferenze. I due torneranno a sfidarsi nel turno decisivo del 7 e 8 giugno. Entrambi hanno affidato ai social il loro ringraziamento agli elettori per il sostegno ricevuto. Ai messaggi di gratitudine si sono aggiunti anche(Liste Civiche), che ha raccolto il 21,50% dei voti, pari a 6.761 preferenze, e gli altri candidati(Liste Civiche) e(Movimento 5 Stelle), che non hanno raggiunto una percentuale sufficiente per ottenere un seggio a Palazzo Palmieri.Al di là dei numeri e delle strategie in vista del ballottaggio, dalle dichiarazioni dei candidati emerge un elemento comune: il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno partecipato alla competizione elettorale. Tra entusiasmo, delusione e voglia di continuare il proprio impegno politico, tutti i protagonisti di questa tornata amministrativa hanno voluto riconoscere il valore del sostegno ricevuto e della partecipazione democratica. Un segnale che conferma quanto il confronto elettorale abbia coinvolto la città e acceso il dibattito sul futuro di Trani.