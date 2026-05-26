Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri

Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze

Trani - martedì 26 maggio 2026 9.57
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il prof. Marco Galiano sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 19 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 10 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.
  • (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O) . Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani)
LISTACandidato ConsiglierePreferenze
Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRAZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA429
Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRATOPPUTO VINCENZO348
Lista: ITALIA VIVALAURORA TOMMASO1.231
Lista: ITALIA VIVAdi CUGNO SABRINA423
Lista: ITALIA VIVACORRARO FELICE401
Lista: ITALIA VIVASCIALANDRONE MARIANGELA347
Lista: PARTITO DEMOCRATICOFERRANTE FABRIZIO937
Lista: PARTITO DEMOCRATICODI PINTO NICOLA detto NICO409
Lista: PARTITO DEMOCRATICOCUNA FEDERICA394
Lista: PARTITO DEMOCRATICOFABBRETTI INES MARIA269
Lista: PARTITO DEMOCRATICOPALMA AMALIA detta LILLI278
Lista: PARTITO DEMOCRATICOVENTURA NICOLA253
Lista: PARTITO DEMOCRATICOSANTORO DANIELE243
Lista: POPOLARIdi MEO DONATA734
Lista: POPOLARILESTINGI FRANCESCA364
Lista: POPOLARIBRIGUGLIO DOMENICO229
Lista: POPOLARICORALLO FRANCESCO172
Lista: PER TRANIdi LEO GIOVANNI648
Lista: PER TRANIBEFANO ANTONIO358
Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACOMERRA RAFFAELLA516
Lista: FORZA ITALIA-PPEDE TOMA PASQUALE817
Lista: FRATELLI D'ITALIAGELSO ORNELLA513
Lista: FRATELLI D'ITALIAGARGIUOLO ROBERTO504
Lista: FRATELLI D'ITALIACOZZOLI EMANUELE467
Lista: TRANI LIBERACENTRONE MICHELE293
Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANILOCONTE ANTONIO637
Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANICORMIO PATRIZIA420
Lista: MARINARO SINDACO PER TRANIRUGGIERO CARLO detto CARLETTO496
Lista: PROSSIMA MENTE TRANIUVA ROSA356
CANDIDATO SINDACO M5S: VITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO CENTRODESTRA: ANGELO GUARRIELLO - CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE): MARINARO - CANDIDATO SINDACO
