Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Trani - martedì 26 maggio 2026 9.57
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il prof. Marco Galiano sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 19 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 10 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.
- (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O) . Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani)
|LISTA
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|ZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA
|429
|Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|TOPPUTO VINCENZO
|348
|Lista: ITALIA VIVA
|LAURORA TOMMASO
|1.231
|Lista: ITALIA VIVA
|di CUGNO SABRINA
|423
|Lista: ITALIA VIVA
|CORRARO FELICE
|401
|Lista: ITALIA VIVA
|SCIALANDRONE MARIANGELA
|347
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|FERRANTE FABRIZIO
|937
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|DI PINTO NICOLA detto NICO
|409
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|CUNA FEDERICA
|394
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|FABBRETTI INES MARIA
|269
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|PALMA AMALIA detta LILLI
|278
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|VENTURA NICOLA
|253
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|SANTORO DANIELE
|243
|Lista: POPOLARI
|di MEO DONATA
|734
|Lista: POPOLARI
|LESTINGI FRANCESCA
|364
|Lista: POPOLARI
|BRIGUGLIO DOMENICO
|229
|Lista: POPOLARI
|CORALLO FRANCESCO
|172
|Lista: PER TRANI
|di LEO GIOVANNI
|648
|Lista: PER TRANI
|BEFANO ANTONIO
|358
|Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO
|MERRA RAFFAELLA
|516
|Lista: FORZA ITALIA-PPE
|DE TOMA PASQUALE
|817
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|GELSO ORNELLA
|513
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|GARGIUOLO ROBERTO
|504
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|COZZOLI EMANUELE
|467
|Lista: TRANI LIBERA
|CENTRONE MICHELE
|293
|Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI
|LOCONTE ANTONIO
|637
|Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI
|CORMIO PATRIZIA
|420
|Lista: MARINARO SINDACO PER TRANI
|RUGGIERO CARLO detto CARLETTO
|496
|Lista: PROSSIMA MENTE TRANI
|UVA ROSA
|356
|CANDIDATO SINDACO M5S
|VITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO
|CANDIDATO SINDACO CENTRODESTRA
|ANGELO GUARRIELLO - CANDIDATO SINDACO
|CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE)
|MARINARO - CANDIDATO SINDACO