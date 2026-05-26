Politica
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati del M5S per Vito Branà
Le preferenze dei candidati al consiglio comunale
Trani - martedì 26 maggio 2026 8.58
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Vito Brana'.
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Pappalettera Vito
|158
|2
|Calefato Mario
|111
|3
|Di Lernia Luisa
|99
|4
|Pesce Michelangelo
|89
|5
|Pappalettera Federica
|83
|6
|Di Cugno Caterina
|60
|7
|Rutigliano Pietro
|55
|8
|Lettini Francesca
|32
|9
|Induddi Anna
|29
|10
|Zecchillo Annamaria
|29
|11
|Chieppa Maria Detta Beatrice
|27
|12
|Nenna Antonio
|25
|13
|Bonvino Giuseppe
|24
|14
|Di Fonso Elena
|23
|15
|Stringaro Antonella
|20
|16
|Casella Anna
|19
|17
|Di Pace Pasquale
|19
|18
|Dinisi Vincenzo
|11
|19
|Di Gaetano Antonio
|11
|20
|Pistillo Pasquale
|10
|21
|Russo Patrizia
|9
|22
|Falgiano Maurizio
|8
|23
|Pace Luigi
|7
|24
|Sgueglia Salvatore
|7
|25
|Caputo Mariangela
|5
|26
|Antonacci Umberto
|4