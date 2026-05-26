Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati del M5S per Vito Branà
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Politica

Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati del M5S per Vito Branà

Le preferenze dei candidati al consiglio comunale

Trani - martedì 26 maggio 2026 8.58

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Vito Brana'.


Movimento 5 Stelle
Cognome e NomePreferenze
1Pappalettera Vito158
2Calefato Mario111
3Di Lernia Luisa99
4Pesce Michelangelo89
5Pappalettera Federica83
6Di Cugno Caterina60
7Rutigliano Pietro55
8Lettini Francesca32
9Induddi Anna29
10Zecchillo Annamaria29
11Chieppa Maria Detta Beatrice27
12Nenna Antonio25
13Bonvino Giuseppe24
14Di Fonso Elena23
15Stringaro Antonella20
16Casella Anna19
17Di Pace Pasquale19
18Dinisi Vincenzo11
19Di Gaetano Antonio11
20Pistillo Pasquale10
21Russo Patrizia9
22Falgiano Maurizio8
23Pace Luigi7
24Sgueglia Salvatore7
25Caputo Mariangela5
26Antonacci Umberto4
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