Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Angelo Guarriello
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Angelo Guarriello
Politica

Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Angelo Guarriello

Tutte le preferenze lista per lista

Trani - martedì 26 maggio 2026 9.07

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Angelo Guarriello.


Angelo Guarriello Sindaco
Cognome e NomePreferenze
1Merra Raffaella516
2Cinquepalmi Maria Grazia425
3Mininni Jannuzzi Pasquale284
4Di Savino Francesco189
5Ferro Michele173
6Tolomeo Tiziana141
7Milella Elena65
8Bartucci Andrea60
9Verziera Irene57
10Luzzi Davide55
11Di Lernia Gennaro50
12Di Leo Giovanni41
13Antonelli Rosaria37
14Palumbo Annamaria26
15Cortellino Stefano24
16Fiermonte Paola23
17Fallu' Massimo Giuseppe22
18Pellegrino Ruggero21
19Bagorda Leonardo20
20Preziosa Matteo17
21Anastasia Michele15
22Scaringi Irene13
23Piancone Nicola11
24Antonino Concetta8
25Ramires Giovanni7
26Barletta Brigida5
27Lobascio Dario5
28Cancelliere Barbara3
29Mazzilli Ilario2
30Pascalone Simona2

Fratelli d'Italia
Cognome e NomePreferenze
1Gelso Ornella513
2Gargiuolo Roberto504
3Cozzoli Emanuele467
4Lima Raimondo465
5Cavalieri Luca303
6Simone Rosanna299
7De Simone Giuseppe Detto Professore296
8Mescia Antonietta240
9Di Modugno Stefano213
10Pasquadibisceglie Annamaria182
11Mallardo Giuseppina180
12Giuliano Antonio160
13Straniero Michele146
14Povia Giuseppe136
15Di Bari Annamaria65
16Gencarelli Grazia61
17Lorusso Gianmarco39
18Quirini Nicole36
19Adamuccio Oronzo34
20Valenziano Maria Laura34
21Valente Nicoletta31
22Cuna Valentina30
23Mastrototaro Pietro29
24Rano Maria Loreta28
25Leuci Giuseppe24
26Di Domizio Michele14
27Tuosto Benedetto Camillo9
28Lopopolo Felice4
29De Noia Francesco2

Forza Italia
Cognome e NomePreferenze
1De Toma Pasquale817
2Todisco Cristoforo727
3Figliolia Anna615
4Vania Valentina558
5Sotero Fabrizio237
6Mangione Claudia42
7Biancofiore Giovanni Detto Gianni40
8Antonucci Irene17
9D'ambrosio Vito Antonio Detto Tony17
10Anastasia Cristina12
11Tulipano Gianluca10
12Cottino Ivana8
13Dragonetti Vincenzo8
14Sfarzetta Sara8
15Curci Francesca7
16Gioia Francesca7
17Pasca Giuseppina Detta Giusy7
18Opran Mihaela-Georgeta6
19Altomare Carlo4
20Cormio Francesco2
21Lorusso Bartolomeo2
22Zecchillo Umberto1
23Di Terlizzi Alessandro0
24Musci Salvatore0
25Di Corato Serena0

Trani Libera
Cognome e NomePreferenze
1Centrone Michele293
2Altamura Francesco159
3D'amore Michele138
4Curci Giuseppe73
5Mastrapasqua Savino49
6Marino Giuseppe44
7Cellamare Giuseppe39
8Pomo Antonio38
9Epifania Maria Giovanna37
10Costantini Santo Detto Sante34
11Diomede Antonietta29
12Marulli Carmela27
13Lomolino Rachele21
14Nugnes-Soldano Maria Rosa20
15Di Gennaro Giuseppe19
16Procacci Lucia18
17De Toma Cinzia16
18Moretto Flavia13
19Memoli Giuseppe9
20Verga Mauro9
21Pasquadibisceglie Barbara7
22Selvaggio Giuseppe7
23Nicolamarino Antonio5
24Renda Michele5
25Mangialardo Erika4
26Antonucci Giovanni Vittorio0
Altri contenuti a tema
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello Bisognerà ancora attendere per i dati definitivi ma il divario tra il candidato del centrodestra e Giacomo Marinaro (terzo) non varia
Amministrative 2026, Marinaro: «Non si parte mai per arrivare terzi, c'è un po' di dispiacere» Amministrative 2026, Marinaro: «Non si parte mai per arrivare terzi, c'è un po' di dispiacere» Il candidato sindaco in vista del ballottaggio: «Nelle prossime ore capiremo un attimo come evolverà la situazione»
Amministrative 2026, Galiano: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci» Amministrative 2026, Galiano: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci» Le riflessioni del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra
Amministrative 2026, Mercorio: «Sono partita da zero, sono contenta» Amministrative 2026, Mercorio: «Sono partita da zero, sono contenta» L'analisi e le riflessioni della candidata sindaca della coalizione Rispettiamo Trani
Amministrative 2026, il commento del consigliere regionale Marcello Lanotte Amministrative 2026, il commento del consigliere regionale Marcello Lanotte «Credo che sia un risultato molto positivo per il centrodestra»
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano Tutte le preferenze lista per lista
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
26 maggio 2026 Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga
26 maggio 2026 Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga
Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
26 maggio 2026 Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati del M5S per Vito Branà
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati del M5S per Vito Branà
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Angela Mercorio
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Angela Mercorio
Torna Trani Triathlon, il 31 maggio in piazza Marinai d'Italia
26 maggio 2026 Torna Trani Triathlon, il 31 maggio in piazza Marinai d'Italia
Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche fa tappa a Trani
26 maggio 2026 Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche fa tappa a Trani
Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello
25 maggio 2026 Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.