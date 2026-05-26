Politica
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Angelo Guarriello
Tutte le preferenze lista per lista
Trani - martedì 26 maggio 2026 9.07
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Angelo Guarriello.
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Merra Raffaella
|516
|2
|Cinquepalmi Maria Grazia
|425
|3
|Mininni Jannuzzi Pasquale
|284
|4
|Di Savino Francesco
|189
|5
|Ferro Michele
|173
|6
|Tolomeo Tiziana
|141
|7
|Milella Elena
|65
|8
|Bartucci Andrea
|60
|9
|Verziera Irene
|57
|10
|Luzzi Davide
|55
|11
|Di Lernia Gennaro
|50
|12
|Di Leo Giovanni
|41
|13
|Antonelli Rosaria
|37
|14
|Palumbo Annamaria
|26
|15
|Cortellino Stefano
|24
|16
|Fiermonte Paola
|23
|17
|Fallu' Massimo Giuseppe
|22
|18
|Pellegrino Ruggero
|21
|19
|Bagorda Leonardo
|20
|20
|Preziosa Matteo
|17
|21
|Anastasia Michele
|15
|22
|Scaringi Irene
|13
|23
|Piancone Nicola
|11
|24
|Antonino Concetta
|8
|25
|Ramires Giovanni
|7
|26
|Barletta Brigida
|5
|27
|Lobascio Dario
|5
|28
|Cancelliere Barbara
|3
|29
|Mazzilli Ilario
|2
|30
|Pascalone Simona
|2
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Gelso Ornella
|513
|2
|Gargiuolo Roberto
|504
|3
|Cozzoli Emanuele
|467
|4
|Lima Raimondo
|465
|5
|Cavalieri Luca
|303
|6
|Simone Rosanna
|299
|7
|De Simone Giuseppe Detto Professore
|296
|8
|Mescia Antonietta
|240
|9
|Di Modugno Stefano
|213
|10
|Pasquadibisceglie Annamaria
|182
|11
|Mallardo Giuseppina
|180
|12
|Giuliano Antonio
|160
|13
|Straniero Michele
|146
|14
|Povia Giuseppe
|136
|15
|Di Bari Annamaria
|65
|16
|Gencarelli Grazia
|61
|17
|Lorusso Gianmarco
|39
|18
|Quirini Nicole
|36
|19
|Adamuccio Oronzo
|34
|20
|Valenziano Maria Laura
|34
|21
|Valente Nicoletta
|31
|22
|Cuna Valentina
|30
|23
|Mastrototaro Pietro
|29
|24
|Rano Maria Loreta
|28
|25
|Leuci Giuseppe
|24
|26
|Di Domizio Michele
|14
|27
|Tuosto Benedetto Camillo
|9
|28
|Lopopolo Felice
|4
|29
|De Noia Francesco
|2
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|De Toma Pasquale
|817
|2
|Todisco Cristoforo
|727
|3
|Figliolia Anna
|615
|4
|Vania Valentina
|558
|5
|Sotero Fabrizio
|237
|6
|Mangione Claudia
|42
|7
|Biancofiore Giovanni Detto Gianni
|40
|8
|Antonucci Irene
|17
|9
|D'ambrosio Vito Antonio Detto Tony
|17
|10
|Anastasia Cristina
|12
|11
|Tulipano Gianluca
|10
|12
|Cottino Ivana
|8
|13
|Dragonetti Vincenzo
|8
|14
|Sfarzetta Sara
|8
|15
|Curci Francesca
|7
|16
|Gioia Francesca
|7
|17
|Pasca Giuseppina Detta Giusy
|7
|18
|Opran Mihaela-Georgeta
|6
|19
|Altomare Carlo
|4
|20
|Cormio Francesco
|2
|21
|Lorusso Bartolomeo
|2
|22
|Zecchillo Umberto
|1
|23
|Di Terlizzi Alessandro
|0
|24
|Musci Salvatore
|0
|25
|Di Corato Serena
|0
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Centrone Michele
|293
|2
|Altamura Francesco
|159
|3
|D'amore Michele
|138
|4
|Curci Giuseppe
|73
|5
|Mastrapasqua Savino
|49
|6
|Marino Giuseppe
|44
|7
|Cellamare Giuseppe
|39
|8
|Pomo Antonio
|38
|9
|Epifania Maria Giovanna
|37
|10
|Costantini Santo Detto Sante
|34
|11
|Diomede Antonietta
|29
|12
|Marulli Carmela
|27
|13
|Lomolino Rachele
|21
|14
|Nugnes-Soldano Maria Rosa
|20
|15
|Di Gennaro Giuseppe
|19
|16
|Procacci Lucia
|18
|17
|De Toma Cinzia
|16
|18
|Moretto Flavia
|13
|19
|Memoli Giuseppe
|9
|20
|Verga Mauro
|9
|21
|Pasquadibisceglie Barbara
|7
|22
|Selvaggio Giuseppe
|7
|23
|Nicolamarino Antonio
|5
|24
|Renda Michele
|5
|25
|Mangialardo Erika
|4
|26
|Antonucci Giovanni Vittorio
|0