Giacomo Marinaro
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Politica

Amministrative 2026, Marinaro: «Non si parte mai per arrivare terzi, c'è un po' di dispiacere»

Il candidato sindaco in vista del ballottaggio: «Nelle prossime ore capiremo un attimo come evolverà la situazione»

Trani - lunedì 25 maggio 2026 21.00
«Voglio ringraziare le cinque liste civiche perché forse per la prima volta a Trani un gruppo come il nostro, nato in così poco tempo, ha avuto un risultato così incredibile. Ringrazio tutti quelli che ci hanno messo gambe, cuore e faccia, in modo che la cittadinanza ci abbia anche premiato». Lo afferma il candidato sindaco Giacomo Marinaro.

«È chiaro che non si parte mai per arrivare terzi. Un po' di dispiacere c'è, ma voglio davvero credere che la nostra squadra sia sempre presente, perché sarà un patrimonio da tutelare, e sarà a disposizione dei cittadini. Noi ci crediamo in tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale e cercheremo di raggiungerlo anche dall'opposizione».

«Nelle prossime ore capiremo un attimo come evolverà la situazione in attesa del ballottaggio».

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