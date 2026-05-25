Trofeo EcoSport al Povia: sport, sostenibilità e giovani protagonisti a Trani

La Polisportiva Trani organizza il 1^ Trofeo EcoSport. Appuntamento mercoledì 27 e giovedì 28 maggio dalle ore 15:30 alle 20:00 presso il campo Povia (ex Bovio) di Trani.Il torneo si svolgerà in forma di quadrangolare con la partecipazione di due squadre giovanili della Polisportiva Trani, Atletico Trani e San Giorgio TraniIl torneo, realizzato in collaborazione con AMIU S.p.A., prevede attività di sostenibilità ambientale e azioni di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare il riciclo, l'impatto ambientale la promozione di stili di vita sostenibili. Il torneo si propone inoltre di valorizzare i valori più sinceri dello sport, rispetto, amicizia, inclusività e lo stare insieme.Il torneo sarà strutturato come segue: le squadre si affronteranno in partite da 30 minuti. In caso di parità, si procederà con i calci di rigore.Le due squadre vincenti si affronteranno per la finale del primo e secondo posto; le due squadre perdenti disputeranno la gara per il terzo e quarto posto.All'evento saranno presenti esperti del settore ambientale e di ecosostenibilità oltre a testimonial d'eccezione del panorama calcistico.Questo evento segna un'importante tappa per il campo sportivo "Povia". Sarà l'occasione per informare cittadinanza tranese che il campo sportivo "Povia" si è rifatto il look e le attività sportive e sociali sono promosse in coerenza con il rispetto dell'Ambiente e all'insegna della sostenibilità.La cittadinanza tutta è invitata. Sosteniamo lo sport e i nostri ragazzi