De Amicis
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Scuola e Lavoro

Erasmus+ a Lisbona, i docenti della De Amicis di Trani protagonisti di un’esperienza europea di crescita e innovazione

Conclusa la mobilità formativa in Portogallo

Trani - lunedì 25 maggio 2026 06.32
Si è conclusa con grande entusiasmo l'esperienza di mobilità europea del progetto Erasmus+ che ha coinvolto i docenti del 1°C.D. "De Amicis" di Trani in un'attività di job shadowing presso l'Agrupamento de Escolas de Alcabideche – Escola Básica Alto Da Peça, nei pressi di Lisbona.
L'esperienza formativa, svoltasi a maggio 2026, ha rappresentato un'importante occasione di confronto professionale e culturale, permettendo ai partecipanti di osservare da vicino pratiche educative innovative, metodologie inclusive e strategie didattiche adottate nel sistema scolastico portoghese.
Durante le attività di osservazione in classe, i docenti hanno avuto modo di approfondire aspetti legati alla gestione degli ambienti di apprendimento, all'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, alle metodologie cooperative e alle pratiche finalizzate all'inclusione e al benessere degli alunni.
Particolarmente significativo è stato il dialogo con i colleghi della scuola ospitante, coordinati dalla direttrice e referente Erasmus Ilda Madeira, che ha favorito uno scambio autentico di esperienze, idee e buone pratiche educative.
L'osservazione ha evidenziato anche i vantaggi educativi e didattici derivanti da un alto numero di docenti ed assistenti dedicati a ciascun gruppo di alunni.
La mobilità Erasmus+ ha offerto ai nostri docenti un'opportunità di condivisione, collaborazione e scoperta di culture diverse, rafforzando il valore di una scuola aperta all'Europa, al futuro, all'innovazione metodologica.
«Questa esperienza – sottolineano i docenti partecipanti – ci ha permesso di ampliare il nostro sguardo educativo, confrontandoci con realtà scolastiche differenti e riportando nella nostra scuola nuove idee e strumenti utili per migliorare la qualità dell'insegnamento».

Nel prossimo anno scolastico Il 1° C.D. "De Amicis" continuerà ad attivare percorsi Erasmus finalizzati alla crescita professionale dei docenti ed anche degli alunni, nonché alla costruzione di una scuola sempre più inclusiva, innovativa e internazionale
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